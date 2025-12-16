Preparan terreno para ampliar panteón municipal de Saltillo

Saltillo
/ 16 diciembre 2025
    Preparan terreno para ampliar panteón municipal de Saltillo
    La ampliación formal del panteón sería de alrededor del 30 por ciento, informó el Municipio. FOTO: ARCHIVO.

Este año se realizan trabajos de delimitación y adecuación del área colindante con el vivero

El Municipio de Saltillo inició trabajos preparatorios para la futura ampliación del panteón municipal, un proyecto que se ejecutará formalmente hasta 2026 y que contempla un crecimiento aproximado del 30 por ciento, informó Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obras Públicas.

El funcionario comentó que actualmente no se trata de la ampliación como tal, sino de labores previas. “Se están haciendo los preparativos para delimitar bien la parte del vivero de la parte del panteón, tener los accesos correspondientes”, dijo.

Detalló que el terreno colinda hacia el sur con un arroyo, por lo que también se analiza el manejo pluvial antes de cualquier intervención mayor. “Estamos viendo el tema de cualquier escurrimiento pluvial y trabajando con todos los proyectos”.

Sobre el alcance del proyecto, estimó que el crecimiento será cercano a una tercera parte del espacio actual. “Como al 30 por ciento, más o menos, del planeamiento actual”, comentó, aunque aclaró que el número exacto de nuevos cajones corresponde al área de Servicios Públicos.

En cuanto a la inversión inicial, informó que los trabajos de preparación, como nivelación del terreno, trazo de accesos y delimitación, representan un monto aproximado de 1.5 millones de pesos. “Es alrededor de un millón y medio, porque se tiene que preparar el terreno, las calles y los accesos”, dijo.

Añadió que la delimitación contempla una barda de block en la zona colindante con el vivero municipal y una reja en el tramo que limita con el arroyo.

ENTREGA DE PARQUE

En otro tema, Nerio Maltos informó que la próxima semana se entregará el parque Jesús Carranza —hacia el sur de la ciudad— como parte del programa Activa tu Parque.

Señaló que este esquema no solo incluye obra física, sino actividades culturales, deportivas y de integración social.

“No nada más se rehabilita la infraestructura, se integran muchos aspectos y la participación de la sociedad”, afirmó.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

