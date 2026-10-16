Prepárese... habrá frío y lluvia durante eventos de Rodeo Saltillo 2026 este fin de semana

Este viernes, se tendrá una máxima de 17° y mínima de 6° con lloviznas. El sábado el termómetro bajará a 12° máxima y 6° mínima con cielo parcialmente nublado. El domingo registrará 16° y 7° con nubes densas, mientras el lunes volverán las lluvias con valores de 19° a 11° .

La ciudad inicia las actividades del Rodeo Saltillo 2026 en Expo Coahuila , reuniendo competencias de Open Rodeo y gastronomía. Sin embargo, las condiciones meteorológicas impondrán un ambiente frío para los asistentes. Según el pronóstico del tiempo , la capital coahuilense registrará un descenso térmico notable con lluvias.

Pese al clima gélido, la organización mantiene las actividades en los terrenos de la Expo Coahuila Miles de asistentes acudirán bien abrigados para disfrutar la fiesta vaquera en las zonas al aire libre del recinto.

JULIÓN ÁLVAREZ Y BANDA EL RECODO LIDERAN LOS CONCIERTOS

La cartelera musical del Rodeo Saltillo regresa el viernes con Julión Álvarez y Costumbre llegando al escenario entre las 11:00 y las 11:45 pm aproximadamente, a esa hora, el termómetro marcará 8 grados Celsius con posibilidad de llovizna.

Su estilo distintivo, que fusiona la potencia de la banda sinaloense con los matices del norteño tradicional, transformó la dinámica del género desde sus inicios como solista junto a su Norteño Banda. Más allá de las modas pasajeras y las transformaciones de la industria musical, su carisma natural y su capacidad para conectar de manera genuina con el público lo convirtieron rápidamente en un fenómeno de masas, que se ganó a pulso el célebre apodo de ‘El rey de la taquilla’.

La trayectoria de Julión no solo se mide por su capacidad para llenar escenarios multitudinarios, sino también por la resiliencia y el respeto que ha cosechado en la industria. A lo largo de más de dos décadas de carrera, ha logrado mantener una vigencia constante y superar adversidades complejas que habrían puesto en pausa la trayectoria de cualquier otro artista.

El sábado la Banda El Recodo y Sólido actuarán a la misma hora dentro de la cartelera del Rodeo, la temperatura que se pronostica a las 11 pm, hora de su actuación, será de 8 grados con cielo nublado, por lo que se recomienda a los asistentes, acudir abrigados para disfrutar de estos eventos.

El domingo cerrará con música country con la presentación de Brett Young y Heartland, cuya participación será a las 10 pm, con una temperatura de 11 grados y cielo nublado.

Las acciones en Expo Coahuila avanzan con normalidad y alta concurrencia. La ciudadanía permanece atenta a las variaciones del clima en Saltillo durante el desarrollo del festival vaquero.

¿QUÉ OBJETOS ESTÁN PERMITIDOS EN EL RODEO SALTILLO 2026?

Entre los artículos autorizados para ingresar se encuentran los teléfonos celulares, cangureras, lentes de sol, maquillaje, baterías externas, tapones para los oídos, sombreros, gorras e impermeables tipo poncho.

También se permite llevar bloqueador solar en crema o gel, termos vacíos, cámaras no profesionales, palos para selfies y cámaras de grabación que no superen los 12 centímetros.

En cuanto a los artículos personales, los asistentes podrán ingresar bolsas pequeñas de hasta 30 por 30 centímetros, gel antibacterial y productos para los labios, como pomadas y brillo labial, siempre que estén cerrados.

Las personas que necesiten medicamentos sujetos a prescripción médica podrán llevarlos, siempre y cuando presenten la receta correspondiente. Este requisito deberá tomarse en cuenta antes de acudir al recinto para evitar contratiempos durante la revisión de acceso.

LISTA DE OBJETOS PROHIBIDOS EN LA EXPO COAHUILA

Por otra parte, hay artículos cuyo ingreso está restringido. Entre ellos se encuentran las mascotas, los peluches, los masajeadores, las luces químicas y los apuntadores láser.

Tampoco se permite introducir alimentos ni bebidas del exterior, sombrillas o paraguas, cadenas largas, joyería con picos, cigarros, cigarrillos electrónicos o vaporizadores. La prohibición incluye plumones, plumas, pintura en lata y aerosoles, como desodorantes y otros productos similares.

Las restricciones también contemplan las bolsas y mochilas que superen las dimensiones de 30 por 30 centímetros. Asimismo, quedará prohibido ingresar hebillas demasiado grandes, con picos o estoperoles, así como calcomanías, volantes y cualquier otro material publicitario.

Entre los recipientes y objetos voluminosos que no podrán entrar se encuentran las botellas de vidrio, latas, vasos, hieleras, casas de campaña, sillas, cobijas, odres y anforitas.