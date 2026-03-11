Presentarán cine-foro sobre movilidad y mujeres en Saltillo

Saltillo
/ 11 marzo 2026
    Presentarán cine-foro sobre movilidad y mujeres en Saltillo
    Luego de la proyección del documental, se contará con la participación de especialistas abordando el tema de movilidad con perspectiva de género. UNSPLASH

El foro-cine, tiene como finalidad dialogar sobre seguridad, planeación urbana y transporte con perspectiva de género.

La organización Transporte Digno Saltillo realizará la proyección del documental Ellas en la ciudad, una producción que aborda cómo viven las mujeres sus desplazamientos en la ciudad y los retos que enfrentan en el espacio público. La actividad se llevará a cabo el 13 de marzo a las 18:30 horas en el auditorio del Centro Cultural y Librería del Fondo Carlos Monsiváis, con entrada libre.

El documental, dirigido por el arquitecto Reyes Gallegos, será seguido por un foro en el que participarán la arquitecta Edith Acevedo Chavarría, la especialista en derechos humanos Jaqueline Ruiz Reynosa y la investigadora Blenda Guadalupe Castañuela Sánchez. Las especialistas dialogarán con el público sobre movilidad urbana y derechos de las mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Entrega colectivo propuesta de movilidad a todos los partidos políticos

La actividad se realiza en un contexto donde especialistas, ciudadanía y colectivos han manifestado que la movilidad en Saltillo todavía presenta retos en materia de seguridad, planeación y accesibilidad para las mujeres. Particularmente se han señalado aspectos como iluminación en paradas, condiciones de banquetas y tiempos de traslado en el transporte público.

$!El cine-foro está abierto al público de forma gratuita.
El cine-foro está abierto al público de forma gratuita. CORTESÍA

En encuentros recientes sobre el tema, también se ha identificado que las mujeres ajustan sus rutas, horarios o puntos de abordaje para reducir riesgos durante sus trayectos cotidianos, lo que evidencia la necesidad de incorporar una perspectiva de género en la planeación del transporte y del espacio público.

Con este tipo de espacios de reflexión, Transporte Digno Saltillo busca abrir el diálogo sobre cómo se diseñan las ciudades y qué cambios podrían impulsar un sistema de movilidad más seguro e incluyente para la población.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

