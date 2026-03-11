Presentarán cine-foro sobre movilidad y mujeres en Saltillo

La organización Transporte Digno Saltillo realizará la proyección del documental Ellas en la ciudad, una producción que aborda cómo viven las mujeres sus desplazamientos en la ciudad y los retos que enfrentan en el espacio público. La actividad se llevará a cabo el 13 de marzo a las 18:30 horas en el auditorio del Centro Cultural y Librería del Fondo Carlos Monsiváis, con entrada libre.

El documental, dirigido por el arquitecto Reyes Gallegos, será seguido por un foro en el que participarán la arquitecta Edith Acevedo Chavarría, la especialista en derechos humanos Jaqueline Ruiz Reynosa y la investigadora Blenda Guadalupe Castañuela Sánchez. Las especialistas dialogarán con el público sobre movilidad urbana y derechos de las mujeres.

La actividad se realiza en un contexto donde especialistas, ciudadanía y colectivos han manifestado que la movilidad en Saltillo todavía presenta retos en materia de seguridad, planeación y accesibilidad para las mujeres. Particularmente se han señalado aspectos como iluminación en paradas, condiciones de banquetas y tiempos de traslado en el transporte público.