Saltillo: Entrega colectivo propuesta de movilidad a todos los partidos políticos

Durante el pasado mes de febrero, el colectivo Transporte Digno Saltillo entregó de manera física a los partidos políticos locales una Plataforma Ciudadana y Política en Materia de Movilidad.

El documento establece la necesidad de transformar el modelo de transporte actual en el marco del proceso electoral que renovará el Poder Legislativo estatal este 2026.

La agrupación señaló que la movilidad debe entenderse como un derecho humano universal, interdependiente e inalienable, consagrado en el Artículo 4° constitucional.

En su análisis, el colectivo subrayó que la realidad operativa en las cinco regiones de Coahuila muestra una brecha significativa entre el mandato legal y la experiencia diaria de los ciudadanos.

“La movilidad se reconoce como un ‘derecho llave’, cuya vulneración desencadena una serie de fallos en el sistema de protección social”, expuso el reporte técnico entregado a las organizaciones políticas.

Argumentó que no es posible garantizar derechos como la salud o la educación si los traslados son inaccesibles o inseguros.

También afirmó que legislar sobre movilidad es, en esencia, legislar sobre la justicia social y la equidad territorial en la entidad. Asimismo destacó que el desarrollo económico del estado, impulsado por el fenómeno del nearshoring, depende de una conectividad regional que no segregue a las personas por su nivel de ingresos.