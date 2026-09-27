Presunto líder de banda que operaba en Saltillo sigue en CDMX; lo vinculan con robos en EU

El colombiano Milton Eduardo “N”, señalado por su posible participación en una serie de robos a residencias del sector norte de Saltillo, continúa bajo resguardo de las autoridades en la Ciudad de México, donde debe responder primero por delitos investigados en esa entidad. La Fiscalía General del Estado de Coahuila se mantiene a la espera de que avancen los procesos legales que enfrenta en la capital del país para solicitar su traslado a Saltillo y presentarlo ante un Juez de Control.

La captura de Milton Eduardo “N” y otras tres personas se concretó el pasado 22 de septiembre, luego de una investigación coordinada entre autoridades de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Durante el operativo, los agentes capitalinos ubicaron a los sospechosos en una camioneta y, según los reportes oficiales, estos intentaron evadir la detención. Los policías realizaron disparos contra los neumáticos para detener la unidad. Tras la revisión fueron asegurados un revólver, una subametralladora, 46 cartuchos útiles, presunta droga y ocho teléfonos celulares. Milton Eduardo “N”, de 27 años, es señalado como posible integrante de un grupo de origen colombiano que presuntamente se dedica al robo de viviendas en distintos puntos del país. En Saltillo, las investigaciones lo relacionan con al menos tres robos registrados durante 2026 en el fraccionamiento Country Club. Uno de los casos ocurrió el 13 de septiembre, cuando de una residencia fueron sustraídos joyería, dinero en efectivo y otros objetos con un valor estimado de hasta 3.5 millones de pesos. Las autoridades identificaron una camioneta KIA gris relacionada con el hecho y detectaron que portaba placas de Zacatecas que presuntamente habrían sido clonadas.

Las investigaciones también apuntan a una posible utilización de dispositivos electrónicos clonados para ingresar a fraccionamientos privados. Sin embargo, la Fiscalía ha señalado que esta hipótesis continúa bajo investigación y todavía no puede confirmarse como el mecanismo utilizado en los robos. El fiscal general del Estado, Federico Fernández, informó que las líneas de investigación permanecen activas para localizar a otros posibles integrantes del grupo. Según las autoridades, la organización tendría presencia en al menos seis estados y su punto de operación se encontraría en la Ciudad de México. Además, Milton Eduardo “N” cuenta, según las investigaciones citadas por autoridades estatales, con indagatorias por presuntos robos residenciales en Florida, Estados Unidos. Mientras el detenido enfrenta los procesos correspondientes en la Ciudad de México, la Fiscalía de Coahuila continúa con las gestiones para solicitar su traslado a Saltillo y avanzar con las investigaciones por los robos que presuntamente se le relacionan.

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