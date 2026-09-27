Van mil 300 motos aseguradas en Saltillo por incumplir el Reglamento de Tránsito

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que las acciones buscan reducir riesgos y prevenir accidentes relacionados con el uso de motocicletas.

Los operativos de vigilancia a motociclistas se mantienen de manera permanente en Saltillo , donde en lo que va del año han sido aseguradas 1,300 motocicletas por incumplir distintas disposiciones del Reglamento de Tránsito.

Entre las principales causas de aseguramiento se encuentran circular sin casco, sin placas o sin la documentación requerida, además de otras infracciones al reglamento.

Los elementos de seguridad realizan filtros dentro de las colonias para verificar que los conductores utilicen casco y cuenten con placas. También se establecen puntos de vigilancia nocturnos en vialidades principales.

En estos operativos se sanciona a motociclistas que se pasan los semáforos en rojo, realizan acrobacias o generan alteraciones al orden público.

Garza Félix señaló que las revisiones también forman parte de los operativos Radar por la Vida y Antialcohol, en los que se detectan y sancionan infracciones cometidas por motociclistas.

Tan solo durante esta semana fueron detenidos 13 motociclistas por alterar el orden público, de acuerdo con el funcionario.

El comisionado indicó que durante 2025 fueron aseguradas mil 388 motocicletas, por lo que estimó que durante este año se superará esa cifra.