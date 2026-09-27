Van mil 300 motos aseguradas en Saltillo por incumplir el Reglamento de Tránsito

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    Van mil 300 motos aseguradas en Saltillo por incumplir el Reglamento de Tránsito
    Los filtros de vigilancia revisan que los motociclistas porten casco, placas y documentación vigente. CORTESÍA

Los operativos son permanentes y se realizan en colonias y principales vialidades para prevenir accidentes y sancionar infracciones

Los operativos de vigilancia a motociclistas se mantienen de manera permanente en Saltillo, donde en lo que va del año han sido aseguradas 1,300 motocicletas por incumplir distintas disposiciones del Reglamento de Tránsito.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que las acciones buscan reducir riesgos y prevenir accidentes relacionados con el uso de motocicletas.

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$!Los operativos nocturnos también sancionan a motociclistas que se pasan semáforos en rojo, realizan acrobacias o alteran el orden público.
Los operativos nocturnos también sancionan a motociclistas que se pasan semáforos en rojo, realizan acrobacias o alteran el orden público. CORTESÍA

Entre las principales causas de aseguramiento se encuentran circular sin casco, sin placas o sin la documentación requerida, además de otras infracciones al reglamento.

Los elementos de seguridad realizan filtros dentro de las colonias para verificar que los conductores utilicen casco y cuenten con placas. También se establecen puntos de vigilancia nocturnos en vialidades principales.

En estos operativos se sanciona a motociclistas que se pasan los semáforos en rojo, realizan acrobacias o generan alteraciones al orden público.

Garza Félix señaló que las revisiones también forman parte de los operativos Radar por la Vida y Antialcohol, en los que se detectan y sancionan infracciones cometidas por motociclistas.

Tan solo durante esta semana fueron detenidos 13 motociclistas por alterar el orden público, de acuerdo con el funcionario.

El comisionado indicó que durante 2025 fueron aseguradas mil 388 motocicletas, por lo que estimó que durante este año se superará esa cifra.

$!En lo que va del año han sido aseguradas 1,300 motocicletas en Saltillo por diversas infracciones al Reglamento de Tránsito.
En lo que va del año han sido aseguradas 1,300 motocicletas en Saltillo por diversas infracciones al Reglamento de Tránsito. CORTESÍA

Precisó que una motocicleta puede ser asegurada cuando el conductor carece de placas, licencia de conducir u otro documento necesario para garantizar el cumplimiento de la sanción correspondiente.

Las autoridades señalaron que los operativos continuarán en distintos sectores de Saltillo como parte de las acciones de vigilancia y prevención de accidentes.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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