Prevén lluvias por la tarde en Saltillo, pero mejorará el clima para el arranque del Festival de las Artes

Este domingo se esperan lluvias en Saltillo con una probabilidad de hasta el 85 por ciento, informó la Dirección de Protección Civil Municipal, por lo que se exhortó a la población a extremar precauciones durante la tarde. Sin embargo, el pronóstico indica que las precipitaciones cesarán a partir de las 20:00 horas, justo a tiempo para el arranque del Festival Internacional de las Artes en la Plaza de Armas, con la presentación de Carlos Cuevas y la Sonora Santanera.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias afectarán a todas las regiones del estado, incluyendo la capital. Por ello, el Gobierno Municipal pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad.

Francisco Martínez Ávalos, titular de Protección Civil en Saltillo, señaló que las labores de prevención y atención están coordinadas con la Subsecretaría de Protección Civil del Estado para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

“Se recomienda a la población no salir de casa si no es necesario, conducir con precaución, evitar cruzar escurrimientos o arroyos, y no estacionarse bajo árboles o estructuras inestables”, dijo el funcionario. También aconsejó cortar la energía eléctrica si entra agua a las viviendas, tener cuidado con cables sueltos y no manipular interruptores sin protección adecuada.

Además, se recordó que en caso de emergencia se puede llamar al 9-1-1 y que están habilitados albergues en distintas colonias para quienes necesiten refugio temporal.