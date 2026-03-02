Tren Saltillo-Nuevo Laredo atenderá 20 mil pasajeros diarios; trenes llegarán en 2027

Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT confirmó a VANGUARDIA el pasado viernes 27 de febrero que ya se iniciaron los trabajos físicos en el ejido La Encantada y en la zona industrial de Derramadero, al sur de la ciudad.

Se detalló que para este tramo específico se contempla una extensión de 396 kilómetros, los cuales ya se encuentran en una etapa de labores preliminares de construcción y diseño técnico.

Este proyecto forma parte de la estrategia nacional para recuperar el transporte ferroviario de pasajeros en Coahuila y el resto del país, aprovechando los derechos de vía que existen actualmente.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la ruta del Tren del Norte que conectará a Saltillo con Nuevo Laredo atenderá una demanda estimada de 20 mil pasajeros diarios.

En este sector de la capital coahuilense se labora en los primeros 15 kilómetros de vía con la participación de las empresas CICSA y FCC, bajo la supervisión de las autoridades federales.

Respecto al equipo que se utilizará para dar servicio a la población, se confirmó que los primeros trenes llegarán en junio de 2027 y contarán con tecnología moderna para el traslado seguro de los usuarios.

“Contarán con 47 trenes cuyo primer equipo llegará en junio de 2027. Actualmente se trabaja en el diseño de la imagen que tendrá este moderno sistema de transporte”, publicó SICT este lunes

La fabricación de las unidades correrá a cargo de la empresa francesa Alstom México, con equipos que tendrán una longitud aproximada de 100 metros y un sistema de tracción diésel-eléctrico.

Los trenes podrán alcanzar una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, lo que permitirá agilizar los tiempos de traslado entre Saltillo, la zona metropolitana de Monterrey y la frontera tamaulipeca.

“Las unidades serán de dos configuraciones, una de corto itinerario para 632 viajeros y otra de largo itinerario de 271 pasajeros”, expuso la autoridad a cargo del proyecto mediante un comunicado oficial.

TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

El diseño de los vagones incluye criterios de accesibilidad universal para personas con discapacidad, además de asientos prioritarios, espacios para equipaje y sistemas ergonómicos para mayor comodidad de los viajeros.

“Los trenes brindarán seguridad y comodidad; serán ergonómicos y tendrán sistemas de información permanente a pasajeros sobre las estaciones de arribo”, afirmó la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.

En lo que respecta a la infraestructura de la ruta Saltillo-Nuevo Laredo, actualmente se realizan labores de desmonte y despalme en 171 kilómetros del trayecto mediante el uso de maquinaria pesada.

También se efectúan trabajos de ingeniería y análisis geotécnico para asegurar la estabilidad de las vías en los tramos que presentan una mayor complejidad técnica por la geografía regional.

Debido a la densidad poblacional, en la Zona Metropolitana de Monterrey se decidió trabajar por partes para hacer el proceso más eficiente, incluyendo la construcción de viaductos y estaciones de pasajeros.