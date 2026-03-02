Tren Saltillo-Nuevo Laredo atenderá 20 mil pasajeros diarios; trenes llegarán en 2027

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 2 marzo 2026
    Tren Saltillo-Nuevo Laredo atenderá 20 mil pasajeros diarios; trenes llegarán en 2027
    Los trabajos preliminares ya iniciaron en el ejido La Encantada y en la zona industrial de Derramadero, al sur de Saltillo. OMAR SAUCEDO

Los trabajos en el ejido La Encantada ya comenzaron y fueron documentados por VANGUARDIA el pasado fin de semana

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la ruta del Tren del Norte que conectará a Saltillo con Nuevo Laredo atenderá una demanda estimada de 20 mil pasajeros diarios.

Este proyecto forma parte de la estrategia nacional para recuperar el transporte ferroviario de pasajeros en Coahuila y el resto del país, aprovechando los derechos de vía que existen actualmente.

TE PUEDE INTERESAR: Congreso de Coahuila aprueba reformas que amplían derechos y seguridad para víctimas de violencia

Se detalló que para este tramo específico se contempla una extensión de 396 kilómetros, los cuales ya se encuentran en una etapa de labores preliminares de construcción y diseño técnico.

Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT confirmó a VANGUARDIA el pasado viernes 27 de febrero que ya se iniciaron los trabajos físicos en el ejido La Encantada y en la zona industrial de Derramadero, al sur de la ciudad.

$!Las unidades serán fabricadas por Alstom México y podrán alcanzar una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora.
Las unidades serán fabricadas por Alstom México y podrán alcanzar una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. OMAR SAUCEDO

En este sector de la capital coahuilense se labora en los primeros 15 kilómetros de vía con la participación de las empresas CICSA y FCC, bajo la supervisión de las autoridades federales.

Respecto al equipo que se utilizará para dar servicio a la población, se confirmó que los primeros trenes llegarán en junio de 2027 y contarán con tecnología moderna para el traslado seguro de los usuarios.

“Contarán con 47 trenes cuyo primer equipo llegará en junio de 2027. Actualmente se trabaja en el diseño de la imagen que tendrá este moderno sistema de transporte”, publicó SICT este lunes

La fabricación de las unidades correrá a cargo de la empresa francesa Alstom México, con equipos que tendrán una longitud aproximada de 100 metros y un sistema de tracción diésel-eléctrico.

Los trenes podrán alcanzar una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, lo que permitirá agilizar los tiempos de traslado entre Saltillo, la zona metropolitana de Monterrey y la frontera tamaulipeca.

“Las unidades serán de dos configuraciones, una de corto itinerario para 632 viajeros y otra de largo itinerario de 271 pasajeros”, expuso la autoridad a cargo del proyecto mediante un comunicado oficial.

TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

El diseño de los vagones incluye criterios de accesibilidad universal para personas con discapacidad, además de asientos prioritarios, espacios para equipaje y sistemas ergonómicos para mayor comodidad de los viajeros.

“Los trenes brindarán seguridad y comodidad; serán ergonómicos y tendrán sistemas de información permanente a pasajeros sobre las estaciones de arribo”, afirmó la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.

En lo que respecta a la infraestructura de la ruta Saltillo-Nuevo Laredo, actualmente se realizan labores de desmonte y despalme en 171 kilómetros del trayecto mediante el uso de maquinaria pesada.

También se efectúan trabajos de ingeniería y análisis geotécnico para asegurar la estabilidad de las vías en los tramos que presentan una mayor complejidad técnica por la geografía regional.

Debido a la densidad poblacional, en la Zona Metropolitana de Monterrey se decidió trabajar por partes para hacer el proceso más eficiente, incluyendo la construcción de viaductos y estaciones de pasajeros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Movilidad
Transporte
Transporte Público

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Área de disparo

Área de disparo
true

Palabras de gratitud
true

POLITICÓN: Entre la 4T y el PRI, el SNTE y la CTM son clave en el tablero político de Coahuila
La corporación de Ramos Arizpe reportó el deceso de su elemento; la principal línea de investigación apunta a una autolesión.

Investigan presunto suicidio de policía en estación Paredón de Ramos Arizpe

Una columna de humo negro se eleva desde un almacén en la zona industrial de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, tras los informes de ataques iraníes en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el domingo 1 de marzo de 2026.

Millonarios pagan 350 mil dólares para huir de Dubái y Abu Dhabi en aviones privados, mientras siguen los bombardeos
Adiós. Las cenizas del productor quedaron depositadas en Saltillo, ciudad que siempre llevó en el corazón.

Saltillo da el último adiós a Pedro Torres; sus cenizas descansan en su ciudad natal
Un monumento en memoria de las víctimas de Jeffrey Epstein cerca del Rancho Raphael, anteriormente conocido como el Rancho Zorro, propiedad de Epstein, en Stanley, Nuevo México.

El rancho de Epstein en Nuevo México está bajo escrutinio. Podría ser demasiado tarde
Un Irán gravemente debilitado ya no intimidará ni amenazará a sus vecinos de la misma manera, y el impacto regional podría ser comparable al colapso de la Unión Soviética.

Los ataques de Irán contra los países del golfo Pérsico debilitan su imagen de lugares seguros