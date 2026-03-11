PRI realiza foro regional en Saltillo para construir plataforma electoral en Coahuila

Saltillo
/ 11 marzo 2026
    Especialistas, militantes y representantes sociales participaron en el foro regional realizado en Saltillo para analizar retos y propuestas para Coahuila. CORTESÍA

Especialistas, militantes y representantes sociales participaron en mesas de trabajo donde se discutieron propuestas sobre desarrollo económico, seguridad e infraestructura para la región

Con la participación de especialistas, representantes sociales y militantes, se llevó a cabo en Saltillo el Foro Regional Sureste para la Integración de la Plataforma Electoral de Coahuila, un ejercicio impulsado por el PRI para recoger propuestas y analizar los principales retos de la región.

El encuentro fue organizado por la Fundación Colosio filial Coahuila, en coordinación con el Instituto Reyes Heroles, con el propósito de generar un espacio de reflexión colectiva que contribuya a la elaboración de propuestas orientadas al desarrollo estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Recibe sur de Saltillo Feria de la Mujer con servicios gratuitos

Durante la jornada se promovió el intercambio de ideas entre distintos sectores, con la intención de integrar planteamientos que respondan a las necesidades actuales de la población y que puedan incorporarse al documento programático del partido.

Durante el encuentro se desarrollaron mesas de trabajo sobre desarrollo económico, seguridad, infraestructura y sustentabilidad social. CORTESÍA

La secretaria general del PRI en Saltillo, Marimar Arroyo Peart, subrayó la importancia de abrir espacios de diálogo que permitan escuchar a la ciudadanía y fortalecer la construcción de propuestas políticas.

“Estos encuentros permiten recoger ideas, escuchar distintas voces y avanzar en la construcción de propuestas que respondan a los retos actuales y al bienestar de las familias coahuilenses”, señaló.

ESPACIO DE ANÁLISIS PARA RECOGER PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

Por su parte, el presidente de la Fundación Colosio filial Saltillo, Juan Carlos Villarreal Garza, destacó que este tipo de ejercicios busca fomentar la participación de la sociedad en la construcción de planteamientos orientados al desarrollo regional.

Indicó que la inclusión de diversos sectores sociales en este proceso permite enriquecer el análisis de los desafíos que enfrenta la entidad y construir alternativas de solución desde una perspectiva colectiva.

“Estamos convencidos de que las mejores propuestas surgen cuando se escucha a la ciudadanía y se trabaja de manera conjunta para encontrar soluciones”, expresó.

MESAS DE TRABAJO SOBRE TEMAS ESTRATÉGICOS

En el mismo sentido, el presidente de la Fundación Colosio Coahuila, José Antonio Gutiérrez Jardón, explicó que estos foros forman parte de un proceso más amplio de consulta y análisis que se desarrolla en distintas regiones del estado.

El objetivo, dijo, es integrar una plataforma política sólida que refleje las demandas y prioridades de la población en cada zona de la entidad.

El evento fue organizado por la Fundación Colosio y el Instituto Reyes Heroles como parte del proceso de consulta para integrar propuestas políticas. CORTESÍA

Durante el encuentro se realizaron mesas de trabajo enfocadas en temas estratégicos como desarrollo económico, seguridad, infraestructura y sustentabilidad social.

El evento tuvo lugar en el Salón Ágora del Hotel Hampton Inn, donde participantes de distintos ámbitos intercambiaron propuestas y diagnósticos sobre los desafíos que enfrenta la región sureste.

En el presídium participaron Marco Cantú Vega, presidente del Instituto Reyes Heroles en Coahuila; César Iván Moreno Aguirre, delegado del Comité Directivo Estatal del PRI en Saltillo; y Gloria Leticia Flores Ríos, presidenta del Instituto Reyes Heroles en esta ciudad.

