Inseguridad encarece productos básicos y presiona inflación: Coparmex Región Sureste de Coahuila

El presidente de Coparmex en la Región Sureste de Coahuila, Alfredo López Villarreal, advirtió que la extorsión, el control territorial de grupos delictivos y los riesgos en carreteras continúan afectando la cadena de producción y distribución en el País.

La inseguridad en México se ha convertido en un factor que impacta directamente en la economía, al incrementar los precios de productos básicos y servicios, funcionando como una especie de “impuesto” oculto que presiona la inflación y eleva los costos operativos de las empresas hasta en un 30 por ciento.

Señaló que, aunque algunos insumos como el maíz han registrado reducciones en su precio, estos beneficios no llegan al consumidor final debido al incremento en costos de transporte, seguridad y operación logística.

Explicó que productos de la canasta básica, como el aceite, han registrado aumentos significativos, lo que reduce el poder adquisitivo de las familias y complica la cobertura del gasto diario.

En el caso de la tortilla, precisó que la baja en el precio del maíz no se refleja en el consumidor, ya que los costos de distribución y traslado continúan al alza, neutralizando cualquier posible disminución.

López Villarreal subrayó que la inseguridad se ha convertido en un componente estructural del encarecimiento de la economía, afectando tanto a empresas como a hogares en todo el País.