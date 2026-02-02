$!Profeco exhibe a gasolinera de Saltillo como la más cara de México en ‘Quién es Quién en los Combustibles’

Durante la conferencia de prensa de este día, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, dio a conocer los resultados del monitoreo semanal del programa Quién es Quién en los Combustibles, correspondiente al periodo del 19 al 25 de enero, en el que se identificó a una gasolinera ubicada en Saltillo, Coahuila, como la que ofreció el precio más alto de gasolina regular en todo el país.

En la sección informativa presentada por la Profeco, se detalló que el precio promedio nacional de la gasolina regular durante ese periodo se ubicó en 23.57 pesos por litro, de acuerdo con el análisis realizado por la dependencia federal.

PROFECO SEÑALA LA ESTACIÓN CON EL COSTO DE GASOLINA MÁS JUSTO

Según el monitoreo oficial, la estación de servicio Pemex “Servicio Eje 100”, ubicada en San Luis Potosí, fue identificada como la que ofreció el precio más justo de la gasolina regular a nivel nacional. En este punto de venta, el litro del combustible se comercializó en 23.10 pesos.

Profeco señaló que las estaciones que mantienen precios considerados justos suelen reportar márgenes de ganancia inferiores a los 2.00 pesos por litro, lo que se encuentra dentro de los parámetros observados por la autoridad para evitar afectaciones a las personas consumidoras.