Profeco exhibe a gasolinera de Saltillo como la más cara de México en ‘Quién es Quién en los Combustibles’
Profeco informó que una estación en Saltillo vendió la gasolina regular más cara del país entre el 19 y el 25 de enero, con un precio de 24.99 pesos por litro
Durante la conferencia de prensa de este día, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, dio a conocer los resultados del monitoreo semanal del programa Quién es Quién en los Combustibles, correspondiente al periodo del 19 al 25 de enero, en el que se identificó a una gasolinera ubicada en Saltillo, Coahuila, como la que ofreció el precio más alto de gasolina regular en todo el país.
En la sección informativa presentada por la Profeco, se detalló que el precio promedio nacional de la gasolina regular durante ese periodo se ubicó en 23.57 pesos por litro, de acuerdo con el análisis realizado por la dependencia federal.
PROFECO SEÑALA LA ESTACIÓN CON EL COSTO DE GASOLINA MÁS JUSTO
Según el monitoreo oficial, la estación de servicio Pemex “Servicio Eje 100”, ubicada en San Luis Potosí, fue identificada como la que ofreció el precio más justo de la gasolina regular a nivel nacional. En este punto de venta, el litro del combustible se comercializó en 23.10 pesos.
Profeco señaló que las estaciones que mantienen precios considerados justos suelen reportar márgenes de ganancia inferiores a los 2.00 pesos por litro, lo que se encuentra dentro de los parámetros observados por la autoridad para evitar afectaciones a las personas consumidoras.
GASOLINERA DE SALTILLO TIENEN EL PRECIO MÁS ALTO DEL PAÍS: PROFECO
En contraste, la estación “Petromax”, de la marca Petro Seven, ubicada en Saltillo, Coahuila, fue señalada por registrar el precio más alto de gasolina regular en el país durante el periodo analizado. En este establecimiento, el litro del combustible se vendió en 24.99 pesos.
De acuerdo con la información presentada por la Profeco, esta estación reportó un margen de ganancia de 3.50 pesos por litro, cifra superior a la observada en la mayoría de las estaciones monitoreadas a nivel nacional.
La dependencia explicó que, mientras las estaciones con precios más bajos mantienen márgenes reducidos, algunos establecimientos presentan ganancias considerablemente mayores por cada litro vendido. En el caso de la estación de Petro Seven en Saltillo, Profeco indicó que el margen de ganancia supera ampliamente el promedio nacional detectado en el monitoreo semanal.
GASOLINERAS CON LOS PRECIOS MÁS ALTOS EN MÉXICO DEL 19 AL 25 DE ENERO
Como parte del informe presentado, la Profeco difundió una lista de las estaciones que registraron los precios más altos de gasolina regular en distintas regiones del país durante el periodo analizado:
Petro Seven, región Noreste, Boulevard Jesús Valdés Sánchez #2911, Saltillo, Coahuila.Precio público promedio: 24.99 pesos por litro.Ganancia estimada: 3.50 pesos por litro.
OXXO Gas, región Occidente, Avenida Arandas #1112, Irapuato, Guanajuato.Precio público promedio: 24.99 pesos por litro.Ganancia estimada: 2.89 pesos por litro.
Mobil, región Sureste, Avenida Rodrigo Gómez #124, Manzana 1, Lote 2-A, Supermanzana 36, Cancún, Quintana Roo.Precio público promedio: 24.69 pesos por litro.Ganancia estimada: 2.26 pesos por litro.
Conoco, región Noroeste, Avenida Playa de los Picos #96, Bahía de Banderas, Nayarit.Precio público promedio: 24.59 pesos por litro.Ganancia estimada: 2.23 pesos por litro.
Repsol, región Centro, Autopista Arco Norte #200, kilómetro 221+600, Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala.Precio público promedio: 24.42 pesos por litro.Ganancia estimada: 2.72 pesos por litro.
Pemex, región Norte, Carretera Estatal 33 y calle Nicolás Bravo, San Luis del Cordero, Durango.Precio público promedio: 24.40 pesos por litro.Ganancia estimada: 2.53 pesos por litro.
La Gas, región Sur, Carretera Cristóbal Colón #19, local 1, kilómetro 249+400, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.Precio público promedio: 24.19 pesos por litro.Ganancia estimada: 2.13 pesos por litro.
Profeco reiteró que el programa Quién es Quién en los Combustibles tiene como objetivo informar de manera periódica a la población sobre los precios y márgenes de ganancia en las estaciones de servicio del país, con el fin de promover la transparencia y facilitar decisiones de consumo informadas.