Promueve UAdeC Curso-Taller de prevención de caídas para adultos mayores

Saltillo
/ 27 octubre 2025
    Promueve UAdeC Curso-Taller de prevención de caídas para adultos mayores
    El curso estuvo dirigido a adultos mayores con el objetivo de promover la seguridad y mejorar su calidad de vida. FOTO: CORTESÍA

La Universidad, a través de la Facultad de Enfermería, y el Centro Polivalente “Francisco Villa” concluyeron el Curso-Taller “Prevención de caídas”

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Enfermería “Santiago Valdés Galindo”, en colaboración con el Centro Polivalente “Francisco Villa”, concluyó con éxito el Curso-Taller “Prevención de caídas”, enfocado en promover la seguridad y mejorar la calidad de vida de las y los adultos mayores.

El curso, impartido por el Dr. Luis Carlos Cortez González, docente investigador y miembro del Cuerpo Académico “Cuidado para el Envejecimiento Activo y Saludable”, brindó estrategias y recomendaciones para reducir el riesgo de caídas y fomentar la independencia en las actividades diarias.

Con la participación de 25 adultos mayores, las sesiones incluyeron ejercicios físicos destinados a fortalecer los miembros inferiores, esenciales para mantener una buena movilidad, equilibrio y coordinación. Según el Dr. Cortez, estas prácticas también contribuyen a fortalecer huesos y músculos, mejorar la circulación y reducir el dolor, disminuyendo así el riesgo de osteoporosis.

$!Participaron 25 adultos mayores en los ejercicios físicos enfocados en fortalecer los miembros inferiores.
Participaron 25 adultos mayores en los ejercicios físicos enfocados en fortalecer los miembros inferiores. FOTO: CORTESÍA

Durante la primera sesión, las alumnas de la Maestría en Enfermería Melissa Gabriela Santana Ayala y Carla Gabriela Rodríguez Venegas, integrantes del Grupo de Estudiantes de Enfermería para el Fomento del Envejecimiento Saludable (GREEFES), apoyaron en la supervisión de los ejercicios. En la segunda sesión, colaboró el Dr. José Luis Nuncio Domínguez, docente investigador del plantel.

El Dr. Cortez González agradeció también el apoyo del director del Centro Polivalente, Héctor Ulises Gonzáles Rodríguez, por facilitar espacios que permiten llevar a cabo actividades de impacto directo en la comunidad de adultos mayores, fortaleciendo su bienestar y calidad de vida.

