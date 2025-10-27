Promueve UAdeC Curso-Taller de prevención de caídas para adultos mayores

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Enfermería “Santiago Valdés Galindo”, en colaboración con el Centro Polivalente “Francisco Villa”, concluyó con éxito el Curso-Taller “Prevención de caídas”, enfocado en promover la seguridad y mejorar la calidad de vida de las y los adultos mayores.

El curso, impartido por el Dr. Luis Carlos Cortez González, docente investigador y miembro del Cuerpo Académico “Cuidado para el Envejecimiento Activo y Saludable”, brindó estrategias y recomendaciones para reducir el riesgo de caídas y fomentar la independencia en las actividades diarias.

Con la participación de 25 adultos mayores, las sesiones incluyeron ejercicios físicos destinados a fortalecer los miembros inferiores, esenciales para mantener una buena movilidad, equilibrio y coordinación. Según el Dr. Cortez, estas prácticas también contribuyen a fortalecer huesos y músculos, mejorar la circulación y reducir el dolor, disminuyendo así el riesgo de osteoporosis.