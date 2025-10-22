Grupos de WhatsApp de la UAdeC ayudan a atender robos, riñas y situaciones de acoso; registra 15 denuncias formales

Tras casi un año de que la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) puso en marcha los grupos de WhatsApp para el reforzamiento de la seguridad en sus campus, se han atendido diversos ilícitos que han sido posibles resolver a través de esta herramienta.

Según el secretario general de la universidad, Víctor Sánchez, estos grupos van generando confianza entre estudiantes y docentes. Actualmente operan los grupos de las regiones Sureste y Laguna, y se espera que en las próximas semanas comience a funcionar el de la región Norte.

“Ha habido reportes de riñas entre los propios estudiantes, robos menores, como pérdida de celulares o mochilas, percances automotrices y algunos casos relacionados con acoso en los trayectos”, señaló. Añadió que, en este semestre, sumando las regiones Sureste y Laguna, han recibido alrededor de 35 reportes.

Cerca de 15 reportes se materializaron en una denuncia, por la naturaleza de los casos, mientras que los de menor gravedad como los de riñas solo se dio atención por parte de las autoridades universitarias, agregó el secretario.

Según el rector de la universidad, Octavio Pimentel, el avance en la implementación de los grupos de WhatsApp en la UAdeC varía según la región. En el caso de la unidad Sureste se ha alcanzado cerca del 95% de cobertura, mientras que en la Laguna se está alrededor del 60% y en la región Norte se registra un avance del 80%. Este último, explicó, ha presentado mayores desafíos debido a la extensión territorial y las distancias entre los campus, lo que ha retrasado su puesta en marcha.

El rector destacó que el éxito de estos grupos depende en gran medida de cómo se fomente su uso y del trabajo conjunto con la comunidad universitaria. A pesar de las dificultades, aseguró que el sistema está funcionando mejor y que esto se refleja en una reducción considerable de la inseguridad o, al menos, en la percepción de inseguridad dentro de algunos campos universitarios.

Además, subrayó que los estudiantes y personal cuentan ahora con una vía inmediata para reportar cualquier situación de riesgo o incidente, lo que ha facilitado una respuesta más rápida y eficiente frente a robos, riñas, percances automotrices y casos de acoso. Este canal de comunicación directa ha fortalecido la confianza de la comunidad y mejorado la seguridad en los campus.

Víctor Sánchez explicó que la participación en estos grupos es voluntario y los integrantes de la comunidad pueden unirse escaneando códigos QR que se han colocado en diversos espacios al interior de la universidad, el cual los dirige a una plataforma donde los usuarios ingresan con su correo institucional y contraseña con el fin de garantizar que solo quienes pertenecen a la comunidad universitaria formen parte de los grupos.

Además, se ha implementado un candado para que cada persona pueda integrarse únicamente al grupo correspondiente a su facultad o escuela, evitando así la duplicidad en varias comunidades.