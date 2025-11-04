Impulsarán Coahuila y Cemefi acuerdo para fortalecer la responsabilidad social empresarial

A fin de dar un mayor impulso a la responsabilidad social empresarial en Coahuila, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), A.C, anunció para principios de 2026 la firma de un acuerdo de colaboración con el Gobierno del Estado. Con esta, serán cuatro las entidades del país que se sumen de manera formal al establecimiento de acciones que conlleven a un mayor involucramiento de la iniciativa privada en el desarrollo social, informó el presidente ejecutivo de dicho organismo, Ricardo Bucio Mújica. TE PUEDE INTERESAR: Gobernador de Coahuila reconoce labores de IMCO en La Laguna “Va a ser un proceso para promover la formación en las empresas en este tema, ayudar a que haya capacitación, y ojalá también recursos públicos, para ayudarles en su proceso”, destacó. Durante el “Foro Visión Responsable, el Compromiso Social que Fortalece a la Sociedad”, organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Saltillo, el representante dijo a VANGUARDIA que se busca una participación más decidida del empresariado en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. “Lo que esperamos es que haya más empresas coahuilenses que asuman el compromiso y sigan un proceso para alcanzar mejores estándares de responsabilidad social empresarial”, precisó. “Concretamente —explicó—, se busca que tengan un mejor compromiso con el cuidado ambiental, mayor cumplimiento de derechos laborales, que se afiancen más en los temas de ética, erradicación de la corrupción, prevención de abusos de todo tipo, respeto a los derechos humanos, etcétera”.

MÁS ALLÁ DE PRODUCIR BIENES Por otra parte, se pretende que el sector público “vea la vida de las empresas mucho más allá de su objeto de producir bienes y servicios y generar ingresos económicos, pues también tienen como función social cuidar el entorno, proteger a sus colaboradores, beneficiar a sus consumidores y preservar el medio ambiente”. Bucio Mújica declaró que el mayor impulso que ahora se le da a la responsabilidad social empresarial se debe, en parte, a que “nos damos cuenta de que la acción de las empresas es muy positiva porque producen todos los bienes y servicios que consumimos diariamente”. “Pero la empresa —advirtió— también puede ser muy depredadora cuando no hay un manejo adecuado del agua o de los bienes; cuando hay mucha acción de explotación laboral a grupos, cuando se recurre al trabajo infantil, cuando no pagan adecuadamente o no cumplen derechos laborales, es decir, cuando hacen su trabajo, pero al mismo tiempo pueden causar afectaciones a los demás”. “El hecho de reconocer estas afectaciones es lo que está propiciando que haya una visión con estándares globales y mecanismos para que las empresas renueven o mejoren sus prácticas y tengan una visión más integral y central en el desarrollo de las personas, no solo del rendimiento económico”, indicó. El entrevistado refirió que se han dado varios casos de éxito en diferentes regiones del país, como es, por ejemplo, el ramo automotriz de Coahuila, pues “el hecho de que ahora se produzcan autos eléctricos o híbridos habla del interés en lograr una mayor eficiencia energética y menor contaminación ambiental”. “Ello constituye un hecho positivo, como el que también haya más competencia por la mano de obra, ya que ello genera que la industria manufacturera del estado tenga un mejor ingreso promedio que otros segmentos productivos en el resto del país”. Uno de esos sectores es el agroalimentario que, “en general, no tiene ingresos tan elevados como los de la industria manufacturera”, con todo y eso, “se puede prestar a temas de explotación laboral y de los recursos naturales”, observó.