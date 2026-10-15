Pronostican el primer ‘bajón’ térmico de la temporada en Saltillo y lluvias para Coahuila

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    Pronostican el primer ‘bajón’ térmico de la temporada en Saltillo y lluvias para Coahuila
    Saltillo podría registrar una temperatura mínima de 4 grados durante el fin de semana. El pronóstico del sábado contempla ambiente frío también durante el día. ESPECIAL

Por el segundo frente frío, este sábado podría registrar una máxima de apenas 12 grados y mínima de 4; favorecerá precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros en el estado

La temperatura en Saltillo podría descender hasta 4 grados centígrados este fin de semana, en un episodio de enfriamiento asociado al frente frío número 2 y la masa de aire polar que lo impulsa sobre el norte del país, según el reporte de Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y Conagua.

Las previsiones para la ciudad anticipan que el cambio comenzará durante este viernes 16 de octubre y se acentuará hacia el sábado 17. Para esa jornada, uno de los pronósticos consultados contempla una mínima de 4 grados y una máxima de apenas 12, por lo que el ambiente frío podría persistir durante buena parte del día.

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El descenso representaría un contraste con las condiciones previstas a principios de mes, cuando el paso del primer frente frío estuvo acompañado de mínimas de entre 14 y 17 grados en la capital coahuilense. La nueva previsión apunta a un enfriamiento más marcado, aunque los valores pueden ajustarse conforme avance el sistema.

Además del cambio térmico, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para el viernes viento de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Coahuila. En sectores del norte y oriente de la entidad se esperan lluvias de entre 50 y 75 milímetros.

El organismo también contempla mínimas de 0 a 5 grados durante la madrugada del sábado en zonas serranas del estado. Ese rango corresponde a áreas de montaña y es distinto de las previsiones específicas para la ciudad de Saltillo.

Protección Civil estatal mantiene coordinación con las unidades municipales para vigilar la evolución del fenómeno y atender situaciones de riesgo.

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Entre las recomendaciones figuran asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar cruzar arroyos o corrientes de agua y no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

También se pide conducir con precaución ante pavimento mojado y menor visibilidad, consultar los avisos oficiales y reportar emergencias al 911.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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