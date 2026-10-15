Pronostican el primer ‘bajón’ térmico de la temporada en Saltillo y lluvias para Coahuila

La temperatura en Saltillo podría descender hasta 4 grados centígrados este fin de semana, en un episodio de enfriamiento asociado al frente frío número 2 y la masa de aire polar que lo impulsa sobre el norte del país, según el reporte de Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y Conagua. Las previsiones para la ciudad anticipan que el cambio comenzará durante este viernes 16 de octubre y se acentuará hacia el sábado 17. Para esa jornada, uno de los pronósticos consultados contempla una mínima de 4 grados y una máxima de apenas 12, por lo que el ambiente frío podría persistir durante buena parte del día.

El descenso representaría un contraste con las condiciones previstas a principios de mes, cuando el paso del primer frente frío estuvo acompañado de mínimas de entre 14 y 17 grados en la capital coahuilense. La nueva previsión apunta a un enfriamiento más marcado, aunque los valores pueden ajustarse conforme avance el sistema. Además del cambio térmico, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para el viernes viento de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Coahuila. En sectores del norte y oriente de la entidad se esperan lluvias de entre 50 y 75 milímetros. El organismo también contempla mínimas de 0 a 5 grados durante la madrugada del sábado en zonas serranas del estado. Ese rango corresponde a áreas de montaña y es distinto de las previsiones específicas para la ciudad de Saltillo. Protección Civil estatal mantiene coordinación con las unidades municipales para vigilar la evolución del fenómeno y atender situaciones de riesgo.

Entre las recomendaciones figuran asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar cruzar arroyos o corrientes de agua y no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas. También se pide conducir con precaución ante pavimento mojado y menor visibilidad, consultar los avisos oficiales y reportar emergencias al 911.