Proponen al Congreso de Coahuila que servicio social cuente como experiencia laboral para jóvenes

Convertir el servicio social en un antecedente laboral que pueda ser acreditado al momento de buscar empleo es la propuesta planteada por el diputado local de Piedras Negras, Coahuila, Guillermo Ruiz Guerra ante la Diputación Permanente del Congreso del Estado. El legislador presentó un punto de acuerdo mediante el cual exhortó a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal a establecer mecanismos para documentar y reconocer las habilidades adquiridas por los estudiantes durante esta etapa formativa.

La propuesta parte de una dificultad frecuente para los recién egresados: las empresas solicitan experiencia previa incluso en puestos dirigidos a jóvenes que buscan su primer empleo. Ruiz Guerra consideró que esta exigencia genera un círculo difícil de romper, pues sin una oportunidad laboral resulta complicado obtener experiencia. El planteamiento busca que las actividades realizadas durante el servicio social puedan quedar respaldadas mediante mecanismos oficiales que especifiquen funciones, responsabilidades y competencias desarrolladas. Entre ellas se encuentran trabajo en equipo, liderazgo, atención ciudadana, organización, comunicación, resolución de problemas y elaboración de proyectos.

Ruiz Guerra aclaró que la propuesta no pretende convertir el servicio social en una relación laboral ni modificar su carácter formativo, sino darle valor como antecedente profesional cuando las tareas realizadas guarden relación con las capacidades requeridas para un puesto. De prosperar un esquema de este tipo, los jóvenes podrían presentar constancias de las actividades desempeñadas durante su formación como parte de su trayectoria al competir por una vacante. El objetivo sería reducir la brecha entre la preparación académica y las primeras oportunidades de empleo.