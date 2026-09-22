$!Saltillo realizará Feria de Adopción en el Parque Urdiñola este miércoles

En el marco del Día Mundial del Perro Adoptado, el Gobierno Municipal de Saltillo realizará este miércoles 23 de septiembre una Feria de Adopción, con el objetivo de promover la adopción responsable y brindar un hogar a perros que se encuentran bajo resguardo. A través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), se invitó a las familias saltillenses a acudir a las instalaciones del Parque Urdiñola, ubicado en prolongación Urdiñola s/n, en la colonia Agua Azul.

La jornada se llevará a cabo de 9:00 a 14:00 horas, periodo en el que las personas interesadas podrán conocer a los perros disponibles y realizar el proceso de adopción. Como requisito, los solicitantes deberán presentar copias de una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio, además de llenar un formulario. Durante la feria también se ofrecerá el servicio de esterilización para mascotas, con una cuota de recuperación de 203 pesos. Para acceder a este procedimiento es necesario agendar previamente un espacio en el teléfono 844-881-97-35.

Las autoridades señalaron que los animales que serán sometidos a esterilización deberán cumplir con un ayuno obligatorio de ocho horas antes del procedimiento, sin consumir agua ni alimentos. Los medicamentos posoperatorios no están incluidos en la cuota de recuperación.

Asimismo, las familias podrán acceder de manera gratuita a los servicios de desparasitación y vacunación, como parte de las acciones de bienestar animal que se realizarán durante la jornada. El Gobierno Municipal llamó a la ciudadanía a participar y considerar la adopción responsable como una alternativa para brindar una segunda oportunidad a los animales.