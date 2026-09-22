Saltillo realizará Feria de Adopción en el Parque Urdiñola este miércoles

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    Saltillo realizará Feria de Adopción en el Parque Urdiñola este miércoles
    El objetivo es promover la adopción responsable y brindar un hogar a perros que necesitan una familia. UNPLASH

La jornada será organizada por el Centro de Bienestar de los Seres Sintientes

En el marco del Día Mundial del Perro Adoptado, el Gobierno Municipal de Saltillo realizará este miércoles 23 de septiembre una Feria de Adopción, con el objetivo de promover la adopción responsable y brindar un hogar a perros que se encuentran bajo resguardo.

A través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), se invitó a las familias saltillenses a acudir a las instalaciones del Parque Urdiñola, ubicado en prolongación Urdiñola s/n, en la colonia Agua Azul.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/llaman-en-saltillo-a-frenar-maltrato-animal-y-adoptar-responsablemente-IC23657852

La jornada se llevará a cabo de 9:00 a 14:00 horas, periodo en el que las personas interesadas podrán conocer a los perros disponibles y realizar el proceso de adopción.

Como requisito, los solicitantes deberán presentar copias de una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio, además de llenar un formulario.

Durante la feria también se ofrecerá el servicio de esterilización para mascotas, con una cuota de recuperación de 203 pesos. Para acceder a este procedimiento es necesario agendar previamente un espacio en el teléfono 844-881-97-35.

$!Saltillo realizará Feria de Adopción en el Parque Urdiñola este miércoles

Las autoridades señalaron que los animales que serán sometidos a esterilización deberán cumplir con un ayuno obligatorio de ocho horas antes del procedimiento, sin consumir agua ni alimentos. Los medicamentos posoperatorios no están incluidos en la cuota de recuperación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-promueven-la-adopcion-responsable-de-gatitos-y-perritos-rescatados-AE22263883

Asimismo, las familias podrán acceder de manera gratuita a los servicios de desparasitación y vacunación, como parte de las acciones de bienestar animal que se realizarán durante la jornada.

El Gobierno Municipal llamó a la ciudadanía a participar y considerar la adopción responsable como una alternativa para brindar una segunda oportunidad a los animales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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