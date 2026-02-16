Protagonizan adolescentes intento de escape en Casa Cuna de Saltillo; Fiscalía descarta proceso penal en su contra

Un grupo de cinco adolescentes menores de edad, que se encuentran bajo resguardo del Estado en un Centro de Asistencia Social del DIF Coahuila, protagonizó un incidente durante el fin de semana que dejó daños materiales dentro de las instalaciones y que, presuntamente, estuvo relacionado con un intento de fuga.

Según los reportes, el hecho derivó en la ruptura de la puerta principal de vidrio templado del inmueble, cuyo costo de reposición se estima en alrededor de 30 mil pesos.

Entre las jóvenes involucradas se encuentran Andrea, Yukari y Jamie, de 13 años, así como Melanie y Marta, ambas de 16.

Tras lo ocurrido, trascendió inicialmente que podrían enfrentar cargos por daño a propiedad ajena bajo la supervisión del Grupo de Adolescentes de la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, la propia Fiscalía General del Estado de Coahuila aclaró posteriormente que no existe ningún proceso penal en su contra.

La dependencia precisó que “las cinco jóvenes no se encuentran bajo proceso ante el Ministerio Público” y que la intervención de la autoridad se limitó a la notificación formal de los hechos y al levantamiento de los daños materiales para fines administrativos.

Hasta ahora, la Casa Cuna donde permanecen las menores no ha emitido información sobre posibles medidas para prevenir nuevos incidentes o intentos de escape.