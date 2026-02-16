Protagonizan adolescentes intento de escape en Casa Cuna de Saltillo; Fiscalía descarta proceso penal en su contra

Saltillo
/ 16 febrero 2026
    Durante el incidente se rompió la puerta principal de vidrio templado del inmueble. ESPECIAL

Cinco jóvenes bajo resguardo en un Centro de Asistencia Social rompieron la puerta principal para salir del lugar

Un grupo de cinco adolescentes menores de edad, que se encuentran bajo resguardo del Estado en un Centro de Asistencia Social del DIF Coahuila, protagonizó un incidente durante el fin de semana que dejó daños materiales dentro de las instalaciones y que, presuntamente, estuvo relacionado con un intento de fuga.

Según los reportes, el hecho derivó en la ruptura de la puerta principal de vidrio templado del inmueble, cuyo costo de reposición se estima en alrededor de 30 mil pesos.

TE PUEDE INTERESAR: En ‘busca’ de una madre 50 niños saltillenses, están hospedados en la Casa-Cuna del DIF

Entre las jóvenes involucradas se encuentran Andrea, Yukari y Jamie, de 13 años, así como Melanie y Marta, ambas de 16.

Tras lo ocurrido, trascendió inicialmente que podrían enfrentar cargos por daño a propiedad ajena bajo la supervisión del Grupo de Adolescentes de la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, la propia Fiscalía General del Estado de Coahuila aclaró posteriormente que no existe ningún proceso penal en su contra.

TE PUEDE INTERESAR: Seis adolescentes escapan de Casa Cuna en La Paz DIF

La dependencia precisó que “las cinco jóvenes no se encuentran bajo proceso ante el Ministerio Público” y que la intervención de la autoridad se limitó a la notificación formal de los hechos y al levantamiento de los daños materiales para fines administrativos.

Hasta ahora, la Casa Cuna donde permanecen las menores no ha emitido información sobre posibles medidas para prevenir nuevos incidentes o intentos de escape.

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

