Seis adolescentes escapan de Casa Cuna en La Paz DIF

México
/ 1 febrero 2026
    Seis adolescentes escapan de Casa Cuna en La Paz DIF
    La dependencia indicó que fortalecerán las medidas institucionales de prevención, seguridad y atención de los menores de edad en resguardo. FOTO:

Las autoridades emitieron una ficha de búsqueda para su localización y activaron un despliegue policíaco, logrando encontrarlas y llevarlas a resguardo institucional

LA PAZ.- Seis adolescentes escaparon de Casa Cuna en La Paz, Baja California Sur, encendiendo las alertas en corporaciones policíacas y servicios de emergencia este fin de semana.

Las menores escaparon la noche del viernes por una ventana del segundo piso, y dos de ellas se lesionaron mientras bajaban. Pasadas las 21:00 horas fueron localizadas y trasladadas a un hospital para su valoración.

El sistema DIF del estado confirmó este domingo los hechos, derivado de las versiones que circularon en redes sociales sobre este nuevo caso, pues no es la primera vez en que de este centro escapan adolescentes.

La dependencia señaló que las adolescentes que cayeron mientras buscaban salir del centro, resultaron con lesiones menores, y el resto de las adolescentes fueron localizados horas más tarde de su desaparición.

“Actualmente las seis adolescentes se encuentran nuevamente bajo el cuidado del Centro Asistencial, recibiendo la atención médica y el acompañamiento integral correspondientes”, expuso.

La salida de las adolescentes del centro fue captada en videos que circulan en redes sociales. En las imágenes se observa una ventana abierta, y justo el momento en que una de las menores salta, cayendo al piso. También se observa que el resto sale caminando hacia la calle. La menor lesionada sale después con un andar más lento por las lesiones.

La situación ha generado reacciones diversas. Usuarios han cuestionado a autoridades y han exigido prevención y atención de los menores, una revisión profunda a las condiciones del centro y una investigación sobre el cuidado de los adolescentes bajo resguardo, pues no es la primera ocasión que ocurre que buscan dejar el centro.

Antes de finalizar el año, el director del DIF, Alberto Ceseña Romero, informó que atienden a 86 menores de edad en Casa Cuna, ocho se encuentran en proceso de pérdida de la patria potestad y 25 familias permanecen en lista de espera para adopción.

