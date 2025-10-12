Provoca aparatoso choque accidente al ignorar señal de alto en la carretera a Monclova

Saltillo
/ 12 octubre 2025
    Provoca aparatoso choque accidente al ignorar señal de alto en la carretera a Monclova
    Los vehículos involucrados terminaron con daños considerables en la parte frontal. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Tres adultos fueron valorados por paramédicos tras el accidente, pero ninguno requirió traslado hospitalario, quedando únicamente con daños materiales

En pérdidas materiales terminó el fuerte percance automovilístico que se registró en el cruce de la carretera 57 y Los Pinos, en Ramos Arizpe, Coahuila.

Acudieron una ambulancia y un camión de rescate urbano de Bomberos, donde valoraron a tres adultos; ninguno requirió traslado a una clínica.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan Fiscalía presunto homicidio de taxista en Ramos Arizpe

El percance ocurrió cerca de las 11:30 horas, a la altura del kilómetro 13, en el ejido Cañada Ancha.

Como vehículo responsable aparece un Nissan Versa, color gris, que circulaba de oriente a poniente por la carretera a Los Pinos.

$!El percance ocurrió en el cruce de la carretera 57 y Los Pinos, en Ramos Arizpe.
El percance ocurrió en el cruce de la carretera 57 y Los Pinos, en Ramos Arizpe. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

La conductora, aparentemente, no respetó la señal de alto en pleno cruce con la carretera 57 e intentó incorporarse al lado sur.

Justo al realizar la maniobra de incorporación, circulaba un Chevrolet Aveo, color blanco, al cual chocó de costado derecho delantero y lo sacó del camino. Ambos vehículos terminaron con daños en la parte frontal.

$!La maniobra de incorporación del Nissan Versa provocó el choque contra el Chevrolet Aveo.
La maniobra de incorporación del Nissan Versa provocó el choque contra el Chevrolet Aveo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Al lugar acudieron, como primeros respondientes, oficiales de la Policía Preventiva Municipal, quienes abanderaron el sitio para tomar conocimiento del accidente y consignarlo ante el Ministerio Público de Ramos Arizpe.

