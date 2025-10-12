Provoca aparatoso choque accidente al ignorar señal de alto en la carretera a Monclova

En pérdidas materiales terminó el fuerte percance automovilístico que se registró en el cruce de la carretera 57 y Los Pinos, en Ramos Arizpe, Coahuila.

Acudieron una ambulancia y un camión de rescate urbano de Bomberos, donde valoraron a tres adultos; ninguno requirió traslado a una clínica.

