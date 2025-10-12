Provoca aparatoso choque accidente al ignorar señal de alto en la carretera a Monclova
Tres adultos fueron valorados por paramédicos tras el accidente, pero ninguno requirió traslado hospitalario, quedando únicamente con daños materiales
En pérdidas materiales terminó el fuerte percance automovilístico que se registró en el cruce de la carretera 57 y Los Pinos, en Ramos Arizpe, Coahuila.
Acudieron una ambulancia y un camión de rescate urbano de Bomberos, donde valoraron a tres adultos; ninguno requirió traslado a una clínica.
El percance ocurrió cerca de las 11:30 horas, a la altura del kilómetro 13, en el ejido Cañada Ancha.
Como vehículo responsable aparece un Nissan Versa, color gris, que circulaba de oriente a poniente por la carretera a Los Pinos.
La conductora, aparentemente, no respetó la señal de alto en pleno cruce con la carretera 57 e intentó incorporarse al lado sur.
Justo al realizar la maniobra de incorporación, circulaba un Chevrolet Aveo, color blanco, al cual chocó de costado derecho delantero y lo sacó del camino. Ambos vehículos terminaron con daños en la parte frontal.
Al lugar acudieron, como primeros respondientes, oficiales de la Policía Preventiva Municipal, quienes abanderaron el sitio para tomar conocimiento del accidente y consignarlo ante el Ministerio Público de Ramos Arizpe.