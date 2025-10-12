Investigan Fiscalía presunto homicidio de taxista en Ramos Arizpe

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya se encuentra investigando el presunto homicidio de un taxista de Saltillo, cuyo cuerpo fue localizado durante las primeras horas de este domingo en Ramos Arizpe.

El reporte del hecho se recibió aproximadamente a las 12:40 horas desde el bulevar del Parque Industrial, en los límites del municipio, cuando se notificó la presencia de una persona lesionada con arma blanca.

Tras el auxilio, las autoridades constataron que la víctima ya se encontraba sin vida en el Hospital Rural de Ramos Arizpe.

De acuerdo con los detalles disponibles hasta el momento, el taxista se encontraba en horas de servicio, realizando un traslado, por lo que una de las líneas de investigación apunta a un posible asalto.

La FGE precisó que, conforme avancen las diligencias, se proporcionará información adicional que no comprometa la carpeta de investigación abierta.

Asimismo, la Fiscalía invitó a quienes cuenten con información relevante para el caso a comunicarse de manera anónima al número 089, a fin de colaborar con las investigaciones.