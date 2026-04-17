Provoca volcadura, abandona el auto y huye en la Zona Centro de Saltillo

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Saltillo
/ 17 abril 2026
    Provoca volcadura, abandona el auto y huye en la Zona Centro de Saltillo
    Una camioneta Dodge Journey terminó volcada sobre su costado izquierdo tras ser impactada por un automóvil Volkswagen Jetta cuyo conductor ignoró la luz roja de un semáforo en un cruce de la zona centro durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

Los ocupantes del vehículo responsable abandonaron la unidad y huyeron del lugar, por lo que autoridades indicaron a los afectados presentar una denuncia para su localización

El conductor de un vehículo de la marca Volkswagen ocasionó un aparatoso percance vehicular en el que una camioneta de la marca Dodge terminó volcada, después de que este se pasara un semáforo en rojo en la Zona Centro de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 01:15 horas, cuando el conductor de un automóvil de la marca Volkswagen, modelo Jetta, transitaba sobre la calle Mariano Matamoros con dirección de norte a sur.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ignora-semaforo-en-rojo-y-ocasiona-aparatoso-percance-en-saltillo-IK20085841
$!El percance se registró en el cruce de Mariano Matamoros y Benito Juárez, donde el vehículo responsable no respetó la señal de alto, provocando que la unidad afectada girara 180 grados y quedara obstruyendo la vialidad.
El percance se registró en el cruce de Mariano Matamoros y Benito Juárez, donde el vehículo responsable no respetó la señal de alto, provocando que la unidad afectada girara 180 grados y quedara obstruyendo la vialidad. MARTÍN ROJAS

Justo en la intersección con la calle Benito Juárez, hizo caso omiso del semáforo, el cual se encontraba en luz roja, por lo que al cruzar le quitó el derecho de paso a la conductora de una camioneta de la marca Dodge, modelo Journey, que transitaba con vía preferencial con dirección de oriente a poniente.

Tras el impacto, la camioneta volcó sobre su costado izquierdo, dando un giro de 180 grados. Mientras que el vehículo responsable avanzó unos metros, hasta que finalmente quedó sobre la calle Prolongación Ateneo, en donde los tripulantes descendieron de la unidad para huir con rumbo desconocido.

Vecinos, al escuchar el estruendo del impacto, salieron para ver lo sucedido; al notar el percance vehicular, de manera inmediata llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a la conductora de la camioneta y a un menor que viajaba como copiloto, quienes, pese a lo aparatoso del incidente, no presentaron lesiones de gravedad.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a la conductora de la camioneta y a un menor que viajaba como copiloto, quienes, pese a lo aparatoso del incidente, no presentaron lesiones de gravedad. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación para prevenir otro accidente, pues la camioneta quedó en medio de la vialidad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para la valoración de la conductora, además de un menor, el cual iba de copiloto. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del impacto, no resultaron con lesiones de consideración, siendo innecesario su traslado a un nosocomio.

Finalmente, los vehículos fueron remolcados mediante una grúa, mientras las autoridades les indicaron a los afectados que se tendrían que presentar ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para interponer una denuncia y poder dar con el responsable para que este pague por los daños ocasionados.

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