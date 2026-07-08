Proyectan obras clave de infraestructura hídrica, vialidad y reconocimiento policial en Saltillo

Respecto a la conectividad con el Valle de Derramadero, el Edil resaltó que la consolidación de la obra vial responderá a una demanda histórica en beneficio de más de 25 mil trabajadores que se desplazan diariamente hacia la zona industrial, así como para los habitantes de 106 comunidades rurales.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, dio a conocer los avances e iniciativas en infraestructura vial, agua potable y seguridad pública orientados a fortalecer el desarrollo urbano y la atención ciudadana en la capital coahuilense.Conexión vial y desarrollo hacia el sur.

“A todos nos ha tocado estar aquí en esta carretera o parados o a vuelta de rueda por la cantidad de tráfico de transporte personal que va hacia la industria. Es una gran obra anhelada desde 2005 que va a ser una realidad en este 2026”, expresó Díaz González.

Señaló que la constante llegada de inversiones y nuevos parques industriales incrementará el flujo de personal en el sector, por lo que este proyecto busca agilizar la movilidad y permitir que la ciudadanía pase más tiempo con sus familias.

EFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE AGUA

En materia de infraestructura hídrica, el Presidente Municipal detalló las acciones para renovar las tuberías del sur de la ciudad y el proyecto para construir un nuevo acueducto que optimice la distribución de agua en el poniente y surponiente.

“Se va a rehabilitar o se va a poner una tubería nueva completamente de agua que viene desde el sur hacia la mancha urbana de Saltillo. Es una tubería que van a ser alrededor de 8 kilómetros de largo”, explicó sobre los trabajos de modernización del sistema actual.

El Edil agregó que, mediante la gestión de derechos de vía, se busca aprovechar la fuerza de gravedad para reabastecer a las colonias con mayor rapidez, incrementando de manera sustancial el volumen de entrega en sectores donde actualmente la red presenta menor velocidad.

“Ahorita la eficiencia es del 70 por ciento del agua que llega al poniente y al surponiente. Nada más con eso estás incrementando un 30 por ciento de mayor cantidad de agua que va a llegar al poniente y al surponiente y sobre todo con mayor velocidad”, puntualizó.

RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO POLICIAL

Finalmente, Javier Díaz González informó que en las reuniones mensuales de seguridad se otorgará un reconocimiento a los elementos de la Comisaría que auxiliaron a un adulto mayor atrapado por la corriente generada tras las recientes precipitaciones al sur de la ciudad.

“Se baja un elemento para poder tranquilizar al señor y poder ayudarlo a salir del vehículo y poderlo salvar. Este tipo de acciones son las acciones que todos los días realizan nuestros elementos”, concluyó el Edil, destacando el compromiso de la corporación con la ciudadanía.