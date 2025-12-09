Queda camioneta prensada entre dos transportes de personal en la Saltillo–Zacatecas

Saltillo
/ 9 diciembre 2025
    Queda camioneta prensada entre dos transportes de personal en la Saltillo–Zacatecas
    La camioneta quedó prensada entre dos transportes de personal en la carretera Saltillo–Zacatecas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Dos pasajeros del transporte resultaron lesionados y la circulación hacia Derramadero quedó seriamente afectada, generando largas filas

Entre dos transportes de personal terminó una camioneta involucrada en un accidente ocurrido en la carretera Saltillo–Zacatecas, hecho que dejó a dos personas lesionadas y generó afectaciones en el flujo vehicular durante la mañana. La unidad quedó prensada entre los camiones tras el impacto, lo que complicó las maniobras de los cuerpos de emergencia.

El siniestro fue reportado alrededor de las 6:30 horas de este martes y, según los primeros testimonios en el lugar, habría sido provocado por el chofer de un camión de la empresa Lipu, quien presuntamente conducía a exceso de velocidad. Esta versión fue señalada por testigos que observaron la forma en que la unidad se aproximó al resto de los vehículos.

TE PUEDE INTERESAR: Choca contra base y es abandonado en el centro de Saltillo; tiene reporte de robo en Tamaulipas

$!Daños visibles en la parte delantera del KIA Sonet proyectado por el camión de personal.
Daños visibles en la parte delantera del KIA Sonet proyectado por el camión de personal. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con la información recabada, cuando el camión circulaba por el ejido Buenavista, impactó por la parte trasera a un KIA Sonet, lo que provocó que la camioneta fuera proyectada hacia otra unidad de transporte. La fuerza del golpe generó daños severos en la parte delantera del vehículo involucrado, al quedar estrellado contra el segundo camión.

Las dos mujeres que viajaban en la camioneta resultaron, por fortuna, sin lesiones, aunque fueron valoradas por personal de emergencia debido a la naturaleza del impacto. En tanto, dos pasajeros del camión que recibió el primer golpe sufrieron contusiones y recibieron atención prehospitalaria por parte de paramédicos en el sitio.

$!Policías municipales realizan abanderamiento mientras la circulación permanece afectada.
Policías municipales realizan abanderamiento mientras la circulación permanece afectada. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Elementos del Cuerpo de Bomberos revisaron a todos los trabajadores que viajaban en las unidades de transporte para descartar más personas heridas. Tras la valoración y al confirmarse que no había más lesionados, el personal fue trasladado a sus centros laborales en otros vehículos enviados para apoyarlos.

El accidente generó una considerable afectación en la circulación con dirección a Derramadero, provocando filas de vehículos en el tramo. Agentes de la Policía Municipal acudieron para realizar maniobras de abanderamiento y coordinar el tráfico hasta liberar el carril que permanecía obstruido por las unidades siniestradas.

Temas


Accidentes
Carreteras
Choques

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Alcalde destacó que Saltillo es ‘la capital más segura del país’.

Saltillo: Javier Díaz presenta informe, destaca avances en seguridad, servicios, movilidad y atención social
Eagle Pass se prepara para recibir a la caravana de paisanos que cruzaran a México para pasar las fiestas de Navidad.

Eagle Pass emite recomendaciones para los paisanos que cruzarán a México
El fiscal señaló que no se han presentado casos recientes, pero existen los protocolos para atender casos.

FGE advierte baja inmediata a elementos que intenten extorsionar en carreteras de Coahuila

La diputada Guadalupe Oyervides, izquierda, fue quien presentó la propuesta legislativa.

Coahuila: Diputada propone que mujeres puedan pedir protección sin límites territoriales
Más de mil 200 personas, entre taxistas y conductores de plataformas digitales, participaron en la peregrinación organizada por la UNTA rumbo al recinto guadalupano.

Más de mil 200 trabajadores de la UNTA cumplen tradición guadalupana en Saltillo

Jiménez dijo que el trabajo en equipo ha abonado a cumplir sus compromisos de campaña.

Saltillo es la mejor capital de todo México: Manolo Jiménez
Sheinbaum, la salvavidas

Sheinbaum, la salvavidas
A pesar del incremento de quejas, la emisión de recomendaciones se mantuvo a la baja respecto al año anterior.

Incrementaron en 2025 quejas por violaciones a los derechos humanos en Coahuila; CDHEC presenta informe