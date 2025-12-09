Queda camioneta prensada entre dos transportes de personal en la Saltillo–Zacatecas
Dos pasajeros del transporte resultaron lesionados y la circulación hacia Derramadero quedó seriamente afectada, generando largas filas
Entre dos transportes de personal terminó una camioneta involucrada en un accidente ocurrido en la carretera Saltillo–Zacatecas, hecho que dejó a dos personas lesionadas y generó afectaciones en el flujo vehicular durante la mañana. La unidad quedó prensada entre los camiones tras el impacto, lo que complicó las maniobras de los cuerpos de emergencia.
El siniestro fue reportado alrededor de las 6:30 horas de este martes y, según los primeros testimonios en el lugar, habría sido provocado por el chofer de un camión de la empresa Lipu, quien presuntamente conducía a exceso de velocidad. Esta versión fue señalada por testigos que observaron la forma en que la unidad se aproximó al resto de los vehículos.
De acuerdo con la información recabada, cuando el camión circulaba por el ejido Buenavista, impactó por la parte trasera a un KIA Sonet, lo que provocó que la camioneta fuera proyectada hacia otra unidad de transporte. La fuerza del golpe generó daños severos en la parte delantera del vehículo involucrado, al quedar estrellado contra el segundo camión.
Las dos mujeres que viajaban en la camioneta resultaron, por fortuna, sin lesiones, aunque fueron valoradas por personal de emergencia debido a la naturaleza del impacto. En tanto, dos pasajeros del camión que recibió el primer golpe sufrieron contusiones y recibieron atención prehospitalaria por parte de paramédicos en el sitio.
Elementos del Cuerpo de Bomberos revisaron a todos los trabajadores que viajaban en las unidades de transporte para descartar más personas heridas. Tras la valoración y al confirmarse que no había más lesionados, el personal fue trasladado a sus centros laborales en otros vehículos enviados para apoyarlos.
El accidente generó una considerable afectación en la circulación con dirección a Derramadero, provocando filas de vehículos en el tramo. Agentes de la Policía Municipal acudieron para realizar maniobras de abanderamiento y coordinar el tráfico hasta liberar el carril que permanecía obstruido por las unidades siniestradas.