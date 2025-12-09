Queda camioneta prensada entre dos transportes de personal en la Saltillo–Zacatecas

Entre dos transportes de personal terminó una camioneta involucrada en un accidente ocurrido en la carretera Saltillo–Zacatecas, hecho que dejó a dos personas lesionadas y generó afectaciones en el flujo vehicular durante la mañana. La unidad quedó prensada entre los camiones tras el impacto, lo que complicó las maniobras de los cuerpos de emergencia.

El siniestro fue reportado alrededor de las 6:30 horas de este martes y, según los primeros testimonios en el lugar, habría sido provocado por el chofer de un camión de la empresa Lipu, quien presuntamente conducía a exceso de velocidad. Esta versión fue señalada por testigos que observaron la forma en que la unidad se aproximó al resto de los vehículos.

