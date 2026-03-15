Quedan prensadas tres personas tras choque frontal en la carretera Saltillo–Monclova

Tres personas quedaron prensadas dentro de sus vehículos tras un choque frontal registrado la tarde de este domingo sobre la carretera Carretera Saltillo–Monclova.

Elementos del cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al llamado de emergencia en el kilómetro 51, a la altura del ejido Santa Cruz, donde localizaron dos unidades severamente dañadas.

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Con apoyo de equipo de rescate urbano, los socorristas lograron liberar a Concepción Cervantes, de 49 años de edad, y a su hijo Eduardo N., de 12 años, quienes viajaban a bordo de una camioneta Dodge Journey color rojo.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos son originarios de San Antonio, en el estado de Texas, y se dirigían hacia esa ciudad tras salir de Saltillo.