Quedan prensadas tres personas tras choque frontal en la carretera Saltillo–Monclova

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Saltillo
/ 15 marzo 2026
    Quedan prensadas tres personas tras choque frontal en la carretera Saltillo–Monclova
    Una mujer y su hijo fueron trasladados al hospital Christus Muguerza de Saltillo en estado grave. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Entre los afectados va un menor de edad y todos se reportan graves.

Tres personas quedaron prensadas dentro de sus vehículos tras un choque frontal registrado la tarde de este domingo sobre la carretera Carretera Saltillo–Monclova.

Elementos del cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al llamado de emergencia en el kilómetro 51, a la altura del ejido Santa Cruz, donde localizaron dos unidades severamente dañadas.

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Con apoyo de equipo de rescate urbano, los socorristas lograron liberar a Concepción Cervantes, de 49 años de edad, y a su hijo Eduardo N., de 12 años, quienes viajaban a bordo de una camioneta Dodge Journey color rojo.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos son originarios de San Antonio, en el estado de Texas, y se dirigían hacia esa ciudad tras salir de Saltillo.

$!El conductor de la Frontier fue llevado a una clínica del ISSSTE para su atención médica.
El conductor de la Frontier fue llevado a una clínica del ISSSTE para su atención médica. JUAN FRANCISCO VALDÉS

En el otro vehículo involucrado, una Nissan Frontier color gris, los rescatistas también realizaron maniobras para liberar a José N., de 27 años de edad.

Tras ser rescatados, la mujer y el menor fueron trasladados al hospital Christus Muguerza, en Saltillo, donde se reportan en estado grave, mientras que el otro conductor fue llevado a una clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

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Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas exactas del accidente; sin embargo, de manera preliminar se presume que el conductor de la camioneta Frontier invadió el carril contrario, provocando el impacto frontal que dejó ambas unidades fuera de la carretera.

Elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, tomaron conocimiento del percance y turnarán el caso ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

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