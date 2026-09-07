¿Quieres una bici gratis? El Implan Saltillo lanza giveaway para promover BiciApp

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    ¿Quieres una bici gratis? El Implan Saltillo lanza giveaway para promover BiciApp
    Las bicicletas se han convertido en una alternativa de movilidad y una opción para fomentar traslados más sustentables en Saltillo. CORTESÍA
Elena Vega
por Elena Vega

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El Implan Saltillo sorteará una bicicleta entre quienes descarguen BiciApp y cumplan los requisitos de la dinámica, que estará vigente hasta el 21 de septiembre

El Implan Saltillo puso en marcha una dinámica para incentivar el uso de BiciApp Saltillo, la herramienta digital creada para conocer de primera mano los recorridos y necesidades de quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte en la ciudad.

A través de sus redes sociales, el Instituto Municipal de Planeación invitó a la ciudadanía a participar en un giveaway con el que se sorteará una bicicleta. La dinámica estará vigente del 1 al 21 de septiembre, mientras que el sorteo se llevará a cabo el 22 de septiembre, fecha en la que también se contactará directamente a la persona ganadora.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-estrena-biciapp-ciclistas-podran-trazar-rutas-y-reportar-incidentes-AF23156042

La estrategia busca, además de promover la aplicación, incrementar la participación de los ciclistas en una plataforma que permite registrar los trayectos que realizan diariamente, señalar los puntos de origen y destino y reportar incidentes encontrados durante sus recorridos.

Con la información generada por los propios usuarios, el organismo pretende contar con datos más precisos sobre los desplazamientos ciclistas en Saltillo, identificar las rutas con mayor utilización y ubicar aquellos sectores donde existan necesidades de mantenimiento, mejoras o incluso futuras ampliaciones de la infraestructura destinada a este medio de transporte.

UNA APP PARA CONOCER CÓMO SE MUEVEN LOS CICLISTAS

BiciApp Saltillo fue presentada a finales de agosto como una herramienta tecnológica enfocada en la movilidad ciclista. Su desarrollo surgió a partir de una convocatoria del Fondo para Promover la Ciencia y la Tecnología (FONCYT), en la que el Implan participó a finales de 2025 con una propuesta para crear una plataforma dirigida a los usuarios de bicicleta.

El proyecto fue seleccionado y posteriormente desarrollado con la participación de especialistas del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas (CIMA) de la Universidad Autónoma de Coahuila, incorporando el trabajo académico a una herramienta enfocada en los desplazamientos cotidianos de los habitantes.

Actualmente, la aplicación puede utilizarse tanto en dispositivos con sistema Android como iOS, además de contar con una versión que puede consultarse desde un navegador web.

La presentación de BiciApp Saltillo también estuvo acompañada por una actividad para acercar la plataforma a los usuarios. Autoridades y ciclistas participaron en la rodada “Appedalear por Saltillo”, realizada en la Ruta Recreativa, donde los participantes tuvieron oportunidad de conocer el funcionamiento de la aplicación y registrar sus propios recorridos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/revelan-como-luciran-las-estaciones-del-tren-de-pasajeros-que-atravesara-saltillo-IA23328044

ASÍ PUEDE GANAR UNA BICI

Para participar en el sorteo, el Implan estableció una serie de requisitos que los interesados deberán cumplir dentro del periodo señalado.

Primero, deberán descargar BiciApp Saltillo y posteriormente seguir la página oficial del Implan Saltillo. También tendrán que darle “me gusta” a la publicación del giveaway y etiquetar a dos amigos con quienes les gustaría salir a pedalear.

Como último paso, deberán compartir la publicación en sus historias y etiquetar a Implan Saltillo. El instituto recomendó conservar una captura de pantalla como comprobante de que se realizó esta acción, en caso de resultar ganador.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre, por lo que los interesados todavía tienen tiempo para completar los pasos y formar parte del sorteo del 22 de septiembre.

Más allá del premio, el Implan busca que la participación en la dinámica contribuya a que más personas conozcan y utilicen BiciApp Saltillo, generando información que posteriormente pueda servir para identificar las condiciones reales en las que se desplazan los ciclistas y orientar decisiones relacionadas con la movilidad urbana.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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