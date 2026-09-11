Quitan grafiti en muros de hogares de Nuevo Teresitas, en Saltillo

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    Quitan grafiti en muros de hogares de Nuevo Teresitas, en Saltillo
    El retiro de pintas busca mejorar la imagen de las fachadas y mantener en mejores condiciones el entorno del fraccionamiento. CORTESÍA

En Nuevo Teresitas se retiró grafiti y pintas no autorizadas de muros y paredes de viviendas.

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las labores de limpieza, rehabilitación y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, con trabajos realizados por cuadrillas del programa “Aquí Andamos”.

Este viernes, personal municipal llevó a cabo una jornada para retirar grafiti y pintas no autorizadas de muros y paredes de viviendas del fraccionamiento Nuevo Teresitas, principalmente en los alrededores de las calles Comanches, Conchos, Cheroke, Las Teresitas y Cañón de Amargos.

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De acuerdo con el Municipio, estas acciones tienen como objetivo mejorar la imagen de las fachadas y contribuir al mantenimiento de los espacios del sector.

De manera simultánea, las cuadrillas realizaron trabajos de rehabilitación y pintura en el puente peatonal que cruza el afluente del Arroyo Del 4, ubicado sobre el Arco Vial Zapalinamé y la Calle 17.

Las labores incluyeron la aplicación de pintura en la estructura, con el propósito de mejorar las condiciones del paso peatonal y su entorno.

$!El puente peatonal recibió trabajos de pintura como parte de las acciones de mantenimiento.
El puente peatonal recibió trabajos de pintura como parte de las acciones de mantenimiento. CORTESÍA

También se efectuaron trabajos de limpieza y deshierbe en el bulevar Otilio González, en el tramo comprendido entre la calle San José y el bulevar Solidaridad, al oriente de Saltillo.

El alcalde Javier Díaz González señaló que las acciones forman parte de los trabajos que se realizan en diferentes sectores de la ciudad para atender espacios que requieren mantenimiento.

El Gobierno Municipal puso a disposición de la ciudadanía el número 844-160-08-08, correspondiente al asistente virtual “Saltillo Fácil”, mediante el cual pueden reportarse servicios públicos que requieran atención.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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