Saltillo: atienden petición vecinal con rehabilitación de calle en Universidad Pueblo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó una obra de rehabilitación de pavimento en la colonia Universidad Pueblo, trabajos que fueron solicitados previamente por habitantes del sector y que representaron una inversión superior a un millón de pesos. Durante la entrega, el presidente municipal señaló que la obra forma parte de las acciones que se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado para atender las necesidades planteadas por la ciudadanía.

“Hoy cumplimos con el recarpeteo de la calle Luis Contreras de la Fuente. Seguimos trabajando de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas, viendo lo que la ciudadanía necesita y con ello mejorar su calidad de vida”, refirió. La rehabilitación se realizó en la calle Luis Contreras de la Fuente, entre Palma Gorda y Aquiles Cerdán. Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, explicó que los trabajos incluyeron bacheo profundo y barrido, aplicación de riego de liga para favorecer la adherencia de la carpeta asfáltica, colocación de carpeta asfáltica de cuatro centímetros de espesor compacto y renivelación de brocales existentes. Javier Díaz destacó que el Gobierno Municipal mantiene programas y obras encaminados a mejorar las condiciones de vida de las familias de Saltillo, así como a fortalecer la infraestructura de la ciudad. En el evento, Eduardo Medrano Aguirre, regidor y diputado local electo, reconoció las acciones realizadas por la administración municipal y señaló que se trata de obras solicitadas directamente por la población.

“Son obras que la gente necesita y esto se lo agradecemos muchísimo alcalde, por todo tu trabajo que llevas no nada más al distrito 15, sino a todo Saltillo. Tenemos grandes aliados en el alcalde Javier Díaz y el gobernador Manolo Jiménez”, dijo. Medrano reiteró su compromiso de continuar apoyando a Saltillo a partir del 1 de enero, cuando asuma su cargo como diputado local en el Congreso del Estado. A nombre de las y los beneficiarios, Soledad de León de la Cruz agradeció al alcalde por atender las necesidades de la colonia.

“Esta obra de pavimentación es tan importante porque representa un gran beneficio para nosotros, nos facilita el día a día y mejora mucho las condiciones de nuestra colonia. Queremos agradecerle por escuchar nuestras necesidades y esperamos seguir contando con su apoyo”, expresó. En la entrega también estuvieron María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva; Amal Esper Serur, regidora integrante de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, así como vecinas y vecinos del sector.