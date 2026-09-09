Saltillo: atienden petición vecinal con rehabilitación de calle en Universidad Pueblo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: atienden petición vecinal con rehabilitación de calle en Universidad Pueblo
    La rehabilitación se realizó en la calle Luis Contreras de la Fuente, entre Palma Gorda y Aquiles Cerdán. CORTESÍA

La obra representó una inversión de más de un millón de pesos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó una obra de rehabilitación de pavimento en la colonia Universidad Pueblo, trabajos que fueron solicitados previamente por habitantes del sector y que representaron una inversión superior a un millón de pesos.

Durante la entrega, el presidente municipal señaló que la obra forma parte de las acciones que se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado para atender las necesidades planteadas por la ciudadanía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/javier-diaz-destaca-inversion-hidrica-movilidad-y-rehabilitacion-de-parques-en-saltillo-GE23360655

“Hoy cumplimos con el recarpeteo de la calle Luis Contreras de la Fuente. Seguimos trabajando de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas, viendo lo que la ciudadanía necesita y con ello mejorar su calidad de vida”, refirió.

La rehabilitación se realizó en la calle Luis Contreras de la Fuente, entre Palma Gorda y Aquiles Cerdán.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, explicó que los trabajos incluyeron bacheo profundo y barrido, aplicación de riego de liga para favorecer la adherencia de la carpeta asfáltica, colocación de carpeta asfáltica de cuatro centímetros de espesor compacto y renivelación de brocales existentes.

Javier Díaz destacó que el Gobierno Municipal mantiene programas y obras encaminados a mejorar las condiciones de vida de las familias de Saltillo, así como a fortalecer la infraestructura de la ciudad.

En el evento, Eduardo Medrano Aguirre, regidor y diputado local electo, reconoció las acciones realizadas por la administración municipal y señaló que se trata de obras solicitadas directamente por la población.

$!El Alcalde destacó la coordinación con el gobernador estatal para atender las necesidades de este sector.
El Alcalde destacó la coordinación con el gobernador estatal para atender las necesidades de este sector. CORTESÍA

“Son obras que la gente necesita y esto se lo agradecemos muchísimo alcalde, por todo tu trabajo que llevas no nada más al distrito 15, sino a todo Saltillo. Tenemos grandes aliados en el alcalde Javier Díaz y el gobernador Manolo Jiménez”, dijo.

Medrano reiteró su compromiso de continuar apoyando a Saltillo a partir del 1 de enero, cuando asuma su cargo como diputado local en el Congreso del Estado.

A nombre de las y los beneficiarios, Soledad de León de la Cruz agradeció al alcalde por atender las necesidades de la colonia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/javier-diaz-preparacion-de-jovenes-es-clave-para-el-desarrollo-de-saltillo-PE23365912

“Esta obra de pavimentación es tan importante porque representa un gran beneficio para nosotros, nos facilita el día a día y mejora mucho las condiciones de nuestra colonia. Queremos agradecerle por escuchar nuestras necesidades y esperamos seguir contando con su apoyo”, expresó.

En la entrega también estuvieron María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva; Amal Esper Serur, regidora integrante de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, así como vecinas y vecinos del sector.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calles
obras públicas

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional

Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional
La salutogénesis, concepto desarrollado por Aaron Antonovsky en los años 70, se enfoca en generar condiciones favorables para la salud y el bienestar integral.

Ciudades que sanan. El diseño desde la salutogénesis urbana.
true

Prevén que AHMSA pase a propiedad del gobierno federal
Emma requiere muchas cosas, pero un tanque de gas le ayudaría para dejar de utilizar leña al preparar sus alimentos.

Falleció su hija y abuelita de Saltillo se quedó sola con sus nietos; piden ayuda para mejorar su situación
Este caso se suma a otro robo registrado recientemente en la Zona Centro, donde fueron sustraídos casi 30 mil pesos de una camioneta Dodge Ram.

Roban dinero de camionetas estacionadas en el Centro de Saltillo; suman dos casos y casi 50 mil pesos sustraídos
De las pirámides mayas de Mayapán a la Plaza de Armas de Saltillo: la Final de la Copa del Mundo ha convertido la historia en parte del escenario.

Mayapán, París, el Zócalo y ahora Saltillo: las sedes de la Final de Tiro con Arco
La ceremonia religiosa comenzó a las 13:00 horas en la Catedral de Oslo y estuvo encabezada por el obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Olav Fykse Tveit, con la participación de la obispa de Oslo, Sunniva Gylver.

Noruega despide al rey Harald V en un funeral de Estado marcado por la emoción y la presencia de la realeza europea y dignatarios
En respuesta, un portavoz del Pentágono declaró que un dron submarino había sufrido una avería hacía más de un día.

Irán afirma haber capturado un dron submarino estadounidense en el estrecho de Ormuz