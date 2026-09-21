Ramos Arizpe: joven motociclista termina en el hospital tras ser arrollado; responsable huye

El percance se registró en el cruce de los bulevares Gustavo Díaz Ordaz y José María Morelos, donde el motociclista circulaba a bordo de una unidad que le había sido prestada momentos antes para salir a comprar la cena.

Un joven motociclista resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital, luego de ser impactado por un vehículo cuyo conductor presuntamente se dio a la fuga tras el accidente ocurrido en calles de Ramos Arizpe.

Tras el impacto, el joven quedó lesionado sobre la carpeta asfáltica, mientras que el conductor del vehículo involucrado continuó su marcha y abandonó el lugar sin detenerse para auxiliarlo.

El afectado fue identificado como Carlos Alberto Ayala, de 18 años, con domicilio en la colonia Analco, quien al momento del accidente portaba casco de protección.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y, tras valorar las lesiones que presentaba, determinaron que requería atención médica, por lo que fue trasladado en código amarillo al Hospital General.

La motocicleta no era propiedad del joven, ya que le había sido prestada momentos antes para realizar la compra de alimentos.

Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes, mientras recababan información que permitiera identificar el vehículo involucrado y localizar al conductor que abandonó el lugar.