Ramos Arizpe: Joven queda grave tras accidente en motocicleta

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Saltillo
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    Ramos Arizpe: Joven queda grave tras accidente en motocicleta
    El motociclista de 19 años fue trasladado en estado grave a la Clínica 2 del IMSS. CORTESÍA

El motociclista, de 19 años, sufrió traumatismo craneoencefálico severo; Tránsito señaló que la conductora del automóvil habría ignorado la luz roja del semáforo

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un motociclista de 19 años resultó con traumatismo craneoencefálico severo luego de participar en un accidente vial registrado la mañana de este jueves en el cruce del bulevar Plan de Guadalupe y la calle De la Fuente, en la Zona Centro de Ramos Arizpe.

El percance ocurrió alrededor de las 6:30 horas, cuando Osiel Alejandro López Sánchez circulaba a bordo de una motocicleta Italika sobre el bulevar Plan de Guadalupe.

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Al llegar al cruce con la calle De la Fuente se produjo el impacto con un automóvil Kia Forte, conducido por Wendy Viridiana Gómez Galván, de 31 años.

De acuerdo con personal de la Policía Municipal de Tránsito que tomó conocimiento del accidente, el percance se habría originado cuando la conductora del automóvil no respetó la luz roja del semáforo, según la secuencia establecida de manera preliminar por las autoridades.

$!La conductora del automóvil quedó a disposición de las autoridades mientras se determinaban las responsabilidades por el accidente.
La conductora del automóvil quedó a disposición de las autoridades mientras se determinaban las responsabilidades por el accidente. CORTESÍA

El impacto ocurrió en la parte lateral izquierda del vehículo y provocó que el motociclista resultara con lesiones que requirieron atención médica.

Osiel Alejandro se dirigía desde la colonia La Ciénega hacia la empresa ZF, ubicada en el Parque Industrial de Ramos Arizpe, cuando ocurrió el accidente.

Paramédicos acudieron para brindarle atención y posteriormente lo trasladaron en estado grave a las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS.

$!Elementos de Tránsito acudieron al cruce de Plan de Guadalupe y De la Fuente para tomar conocimiento del percance.
Elementos de Tránsito acudieron al cruce de Plan de Guadalupe y De la Fuente para tomar conocimiento del percance. CORTESÍA

A su llegada al hospital, el joven fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico severo y tuvo que ser intubado para continuar con su atención médica.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el motociclista aparentemente portaba casco al momento del accidente. Testigos señalaron la posibilidad de que la protección se hubiera desprendido debido al impacto y la posterior caída.

Elementos de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

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