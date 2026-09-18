Ramos Arizpe: Joven queda grave tras accidente en motocicleta

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un motociclista de 19 años resultó con traumatismo craneoencefálico severo luego de participar en un accidente vial registrado la mañana de este jueves en el cruce del bulevar Plan de Guadalupe y la calle De la Fuente, en la Zona Centro de Ramos Arizpe. El percance ocurrió alrededor de las 6:30 horas, cuando Osiel Alejandro López Sánchez circulaba a bordo de una motocicleta Italika sobre el bulevar Plan de Guadalupe.

Al llegar al cruce con la calle De la Fuente se produjo el impacto con un automóvil Kia Forte, conducido por Wendy Viridiana Gómez Galván, de 31 años. De acuerdo con personal de la Policía Municipal de Tránsito que tomó conocimiento del accidente, el percance se habría originado cuando la conductora del automóvil no respetó la luz roja del semáforo, según la secuencia establecida de manera preliminar por las autoridades.

El impacto ocurrió en la parte lateral izquierda del vehículo y provocó que el motociclista resultara con lesiones que requirieron atención médica. Osiel Alejandro se dirigía desde la colonia La Ciénega hacia la empresa ZF, ubicada en el Parque Industrial de Ramos Arizpe, cuando ocurrió el accidente. Paramédicos acudieron para brindarle atención y posteriormente lo trasladaron en estado grave a las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS.