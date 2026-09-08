Ramos Arizpe: localizan sin vida a trabajador junto a su montacargas en Magna; se presume infarto

El fallecido fue identificado como Luis Alberto “N”, de 44 años, quien laboraba en las instalaciones de Magna Formex, ubicadas sobre el bulevar Magna, número 1900.

Un trabajador de 44 años murió durante la madrugada de este martes al interior de una empresa ubicada en el Parque Industrial Santa María, en Ramos Arizpe, luego de que fuera localizado inconsciente en el área de embarques.

De acuerdo con la declaración del médico encargado del turno, Emmanuel Delgado, alrededor de las 4:00 horas se recibió el reporte de un trabajador que había sido encontrado inconsciente en el área de embarques del sector norte, junto al montacargas que manejaba.

Sus propios compañeros acudieron en su auxilio y lo trasladaron hasta el área de enfermería, donde intentaron brindarle los primeros auxilios. Al no obtener respuesta, solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes realizaron una valoración y confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales.

A simple vista, el hombre presentaba una mancha de sangre en la zona de la nariz y la boca, por lo que inicialmente se consideró que pudo haber sufrido una caída. No obstante, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar qué ocurrió.

El cuerpo quedó bajo resguardo de las autoridades y posteriormente fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para establecer con precisión la causa del fallecimiento.

Durante las primeras diligencias, el médico de turno señaló que el trabajador padecía hipertensión, por lo que no se descartó que el deceso pudiera estar relacionado con una causa natural.

Sin embargo, esta versión permanece como una hipótesis inicial y será el resultado de la necropsia el que permita confirmar las circunstancias y la causa exacta de la muerte.