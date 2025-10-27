Ramos Arizpe prevé derrama de hasta 1.5 mdp por festival de la Catrina monumental

Saltillo
/ 27 octubre 2025
    Ramos Arizpe prevé derrama de hasta 1.5 mdp por festival de la Catrina monumental
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisa los preparativos de seguridad para el festival de Día de Muertos en la plaza principal de Ramos Arizpe. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

La coordinación entre corporaciones municipales, estatales y federales ha logrado reducir los índices delictivos, fortaleciendo la seguridad durante festivales y actividades públicas

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó sobre el reforzamiento de la seguridad regional y la expectativa de una alta derrama económica generada por el festival de Día de Muertos y la Catrina monumental, evento que se llevará a cabo este fin de semana en la plaza principal del municipio.

El alcalde proyectó una derrama económica considerable por el próximo evento de Día de Muertos.

TE PUEDE INTERESAR: Correos de México bajo ‘Huelga silenciosa’ en Coahuila: trabajadores exigen mejores condiciones

“Tenemos más de 1 millón a 1 millón y medio de pesos en reciprocidad en la derrama económica que manejamos”, señaló.

Dicha derrama beneficia directamente a productores y comerciantes locales, como las personas que elaboran tamales, pan de pulque y otros insumos.Sobre la atracción principal, el alcalde confirmó que presentarán un acompañante para la figura ya tradicional.

“Sigue siendo la catrina que van a entrar, la segunda más grande, la segunda más alta... y junto con ella, vamos a poner un catrín ahora, aparte de la catrina o un catrín”, mencionó el edil.

El edil destacó que el municipio mantiene una calificación positiva en las evaluaciones de seguridad a nivel nacional.

“Ramos Arizpe, como Saltillo, estamos catalogados entre los primeros lugares de seguridad, y esto que nosotros con el C2, viene a reunir y, sobre todo, a afianzar más ese compromiso que tenemos con nuestra ciudadanía”, aseguró el alcalde.

Este logro se atribuye a los rondines de vigilancia que se llevan a cabo de manera coordinada con corporaciones de otros municipios. La colaboración incluye a la Policía Municipal de Saltillo y Arteaga, el Ejército y la Guardia Nacional, una estrategia que ha dado resultados.

Gutiérrez Merino destacó que, gracias a este esquema, “hemos podido entrar en algunas colonias y hemos bajado los índices delictivos que tenemos aquí en la ciudad”.

Temas


Día De Muertos
Festivales
Economía

Localizaciones


Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

true

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’