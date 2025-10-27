Ramos Arizpe prevé derrama de hasta 1.5 mdp por festival de la Catrina monumental

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó sobre el reforzamiento de la seguridad regional y la expectativa de una alta derrama económica generada por el festival de Día de Muertos y la Catrina monumental, evento que se llevará a cabo este fin de semana en la plaza principal del municipio.

El alcalde proyectó una derrama económica considerable por el próximo evento de Día de Muertos.

TE PUEDE INTERESAR: Correos de México bajo ‘Huelga silenciosa’ en Coahuila: trabajadores exigen mejores condiciones

“Tenemos más de 1 millón a 1 millón y medio de pesos en reciprocidad en la derrama económica que manejamos”, señaló.

Dicha derrama beneficia directamente a productores y comerciantes locales, como las personas que elaboran tamales, pan de pulque y otros insumos.Sobre la atracción principal, el alcalde confirmó que presentarán un acompañante para la figura ya tradicional.

“Sigue siendo la catrina que van a entrar, la segunda más grande, la segunda más alta... y junto con ella, vamos a poner un catrín ahora, aparte de la catrina o un catrín”, mencionó el edil.

El edil destacó que el municipio mantiene una calificación positiva en las evaluaciones de seguridad a nivel nacional.

“Ramos Arizpe, como Saltillo, estamos catalogados entre los primeros lugares de seguridad, y esto que nosotros con el C2, viene a reunir y, sobre todo, a afianzar más ese compromiso que tenemos con nuestra ciudadanía”, aseguró el alcalde.

Este logro se atribuye a los rondines de vigilancia que se llevan a cabo de manera coordinada con corporaciones de otros municipios. La colaboración incluye a la Policía Municipal de Saltillo y Arteaga, el Ejército y la Guardia Nacional, una estrategia que ha dado resultados.

Gutiérrez Merino destacó que, gracias a este esquema, “hemos podido entrar en algunas colonias y hemos bajado los índices delictivos que tenemos aquí en la ciudad”.