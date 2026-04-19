Ramos Arizpe reporta 32 detenidos en operativos de vigilancia

Como parte de la estrategia de seguridad promovida por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, llevó a cabo operativos interinstitucionales durante el fin de semana, logrando la detención de 32 personas por distintas faltas administrativas.

En estas acciones participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional, Policía Estatal, Secretaría de Marina y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, consolidando el trabajo coordinado entre las diferentes corporaciones para garantizar el orden y la seguridad en el municipio.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal conforme a lo establecido por la ley.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que en Ramos Arizpe se mantiene una política de seguridad alineada con la del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la cual se basa en la colaboración entre los distintos niveles de gobierno para preservar la paz en Coahuila.

“Seguimos trabajando de manera conjunta con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, fortaleciendo la seguridad en nuestro municipio. Existe una estrategia clara, hay coordinación y resultados, siempre con el objetivo de brindar tranquilidad a las familias”, afirmó.

Finalmente, el presidente municipal señaló que estos operativos continuarán de manera permanente, enfocados en la prevención del delito, el reforzamiento de la presencia policial y el fortalecimiento de las instituciones, respetando en todo momento los derechos humanos y los protocolos vigentes.