Dos miembros de ‘Los Chapitos’ son capturados durante cateos a inmuebles en Mazatlán

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 19 abril 2026
    Dos miembros de ‘Los Chapitos’ son capturados durante cateos a inmuebles en Mazatlán
    Se reportó este domingo la detención en Mazatlán, Sinaloa, de dos integrantes del Cártel de Sinaloa, pertenecientes a la facción denominada como ‘Los Chapitos’, identificados como Efraín ‘N’ y Jesús Miguel ‘N’. X

Estas acciones derivan de la detención de Saúl ‘N’, alias ‘Tío Miguel’, realizada el 30 de marzo de 2026

El Gabinete de Seguridad reportó este domingo la detención en Mazatlán, Sinaloa, de dos integrantes del Cártel de Sinaloa, pertenecientes a la facción denominada como ‘Los Chapitos’, identificados como Efraín ‘N’ y Jesús Miguel ‘N’.

Estas acciones derivan de la detención de Saúl ‘N’, alias ‘Tío Miguel’, realizada el 30 de marzo de 2026, quien fungía como jefe de la célula delictiva dedicada al narcomenudeo en Mazatlán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-pentagono-que-los-chapitos-han-sufrido-reveses-considerables-en-la-guerra-con-los-mayos-PD20106922

De acuerdo con información oficial, se identificó que Efraín ‘N’ era el sucesor de ‘Tío Miguel’ dentro de la estructura del grupo líderado por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, así como se ubica en el tercer nivel y mientras que Jesús Miguel ‘N’ en el cuarto nivel dentro de la estructura delictiva.

Con base en los datos de prueba recabados, se obtuvieron de un Juez de Control las órdenes de cateo, las cuales fueron ejecutadas en las colonias Lomas de Mazatlán y Jabalines.

En redes sociales, el grupo estratégico informó que durante este operativo se aseguraron armas, entre ellas un fusil Barrett, droga, granadas, equipos de radiocomunicación y un vehículo.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Con estos aseguramientos, se estima una afectación económica a la estructura financiera de la organización por un monto de dos millones 502 mil 62 pesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-en-sinaloa-5-de-los-chapitos-HF20072948

De acuerdo con las autoridades, en estas acciones de cateo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El Gabinete de Seguridad resaltó que estas acciones refrendan el compromiso de las instituciones de trabajar de manera coordinada, con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos, para debilitar las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
Narcoviolencia

Localizaciones


Mazatlán
Sinaloa
México

Personajes


Joaquín Guzmán Loera

Organizaciones


Cártel de Sinaloa
Los Chapitos

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
DIF Saltillo y UDEM firmaron acuerdo para implementar evaluaciones de salud mental con apoyo tecnológico.

En Saltillo, DIF y UDEM impulsan evaluación de salud mental con IA
La ruta RS-714 iniciará operaciones este lunes como parte del sistema de rutas alimentadoras en Saltillo.

En Saltillo, nueva ruta RS-714 inicia operaciones este lunes
Detienen a Nazaret ‘N’ por vinculación a un esquema de fraudes

Detienen en Polanco a mujer por vinculación a empresa investigada por fraude piramidal
Un video obtenido por REFORMA muestra a dicho habitante accediendo al elevador con una mujer de unos 20 años.

Revelan video de acoso en edificio del feminicidio de Edith Guadalupe
El papa León XIV llega al aeropuerto de Yaundé Ville para oficiar una misa, en Camerún, el 18 de abril de 2026, en el sexto día de su viaje pastoral por África.

Llega Papa León XIV a Angola: busca llevar un mensaje de alegría
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que sus negociadores de Washington viajarán a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones.

Trump exige a Irán respetar alto al fuego ante negociaciones; retoma amenaza con ataques
Con el pliego 2026 en su tramo final, el SNTE anticipa una negociación salarial anclada al aumento del salario mínimo y busca superar el 13%.

SNTE presiona por aumento mayor a 13% y fija el salario mínimo como base en negociación 2026

Los afectados fueron llevados a unidades del IMSS Bienestar, IMSS e Issste; el conductor quedó bajo observación y el tránsito permanece limitado.

Nube tóxica por volcadura de pipa con amoniaco en Sonora intoxica a 27 personas