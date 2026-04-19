Dos miembros de ‘Los Chapitos’ son capturados durante cateos a inmuebles en Mazatlán

El Gabinete de Seguridad reportó este domingo la detención en Mazatlán, Sinaloa, de dos integrantes del Cártel de Sinaloa, pertenecientes a la facción denominada como ‘Los Chapitos’, identificados como Efraín ‘N’ y Jesús Miguel ‘N’. Estas acciones derivan de la detención de Saúl ‘N’, alias ‘Tío Miguel’, realizada el 30 de marzo de 2026, quien fungía como jefe de la célula delictiva dedicada al narcomenudeo en Mazatlán.

De acuerdo con información oficial, se identificó que Efraín ‘N’ era el sucesor de ‘Tío Miguel’ dentro de la estructura del grupo líderado por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, así como se ubica en el tercer nivel y mientras que Jesús Miguel ‘N’ en el cuarto nivel dentro de la estructura delictiva. Con base en los datos de prueba recabados, se obtuvieron de un Juez de Control las órdenes de cateo, las cuales fueron ejecutadas en las colonias Lomas de Mazatlán y Jabalines.

En redes sociales, el grupo estratégico informó que durante este operativo se aseguraron armas, entre ellas un fusil Barrett, droga, granadas, equipos de radiocomunicación y un vehículo. A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Con estos aseguramientos, se estima una afectación económica a la estructura financiera de la organización por un monto de dos millones 502 mil 62 pesos.

De acuerdo con las autoridades, en estas acciones de cateo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). El Gabinete de Seguridad resaltó que estas acciones refrendan el compromiso de las instituciones de trabajar de manera coordinada, con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos, para debilitar las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos.

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