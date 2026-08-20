Ramos Arizpe: se agarran a golpes trabajador y chofer a bordo de transporte de personal (Video)

A través de redes sociales se viralizó una discusión entre un trabajador de la planta Yanfeng y el operador de un autobús de la empresa SETTEPI, la cual escaló a una pelea a golpes durante uno de los recorridos hacia el Parque Industrial Santa María. De acuerdo con los señalamientos difundidos por pasajeros, el conflicto habría iniciado por supuestas inconformidades relacionadas con la forma en la que conduce el operador y el trato que ofrece a los usuarios.

Los trabajadores mencionaron que entre las quejas está que el conductor arrancaba la unidad antes de que los trabajadores pudieran sentarse en su asiento, lo que representa un riesgo para los usuarios. La situación escaló cuando el chofer detuvo la unidad, y de acuerdo con los trabajadores, se negó a continuar con el recorrido, lo que generó molestia entre los pasajeros que se dirigían a su centro de trabajo. Uno de los trabajadores se habría lanzado contra el operador y comenzó a golpearlo en medio de los reclamos. Otros pasajeros captaron en video el enfrentamiento con sus teléfonos celulares y posteriormente compartieron las imágenes en redes sociales. Las imágenes muestran el momento en el que se da la agresión.

Ante lo ocurrido, trabajadores solicitaron a las empresas Yanfeng y SETTEPI revisar las quejas existentes contra el conductor y determinar, en su caso, las medidas correspondientes. También pidieron reforzar los protocolos de seguridad y atención de inconformidades dentro de las unidades de transporte de personal.

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¿QUÉ HACER EN ESTOS CASOS? Ante una situación de confrontación dentro de una unidad de transporte de personal, lo principal es evitar que la discusión escale a una agresión física. Tanto los pasajeros como el operador deben mantener la calma, evitar provocaciones y, en caso de existir inconformidades con el servicio, recurrir a los canales establecidos para presentar una queja. Si el problema está relacionado con la manera de conducir, el trato del operador o alguna situación que ponga en riesgo a los usuarios, los trabajadores pueden registrar los hechos de manera responsable y reportarlos ante la empresa de transporte y el centro de trabajo. La información debe incluir, de ser posible, la ruta, horario, número de unidad y una descripción clara de lo ocurrido. En caso de que se produzca una agresión, los pasajeros deben evitar intervenir físicamente, salvo que sea indispensable para proteger a alguien de un peligro inmediato. Lo recomendable es solicitar apoyo y, si existen personas lesionadas o la situación representa un riesgo, recurrir a los servicios de emergencia y a las autoridades correspondientes. Finalmente, las empresas involucradas deben investigar cada reporte, escuchar a las partes y determinar si hubo incumplimientos o conductas que ameriten medidas. También resulta importante reforzar los protocolos para operadores y usuarios, establecer mecanismos accesibles para presentar quejas y garantizar que las diferencias por el servicio no terminen poniendo en riesgo la integridad de quienes utilizan el transporte.