Riña entre hermanastros al poniente de Saltillo termina con un joven herido por machete
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Una riña entre familiares dejó al joven de 21 años herido en la colonia Puente de Flores
Una riña familiar dejó a un joven de 21 años lesionado por arma blanca en el sector Puente de Flores, a un costado de la carretera a Torreón, al poniente de Saltillo, lugar al que acudieron cuerpos de emergencia y autoridades.
El lesionado fue identificado como Raúl Ernesto “N”, quien recibió atención por parte de personal de la Secretaría de Salud tras resultar herido durante el conflicto con un machete.
De acuerdo con los primeros informes, en la riña participaron sus hermanastros, José Uriel “N”, de 33 años, y Carlos Alfredo “N”, de 29. Uriel, según su versión, acudió para intentar separarlos.
José Uriel señaló a las autoridades que acudió al lugar para intentar separar a los involucrados; sin embargo, Raúl Ernesto manifestó que también habría sido golpeado por él durante la pelea.
Carlos Alfredo huyó del lugar al percatarse de que varias personas se acercaban para auxiliar al lesionado, mientras que elementos de la Policía Municipal lograron detener a uno de los involucrados.
Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y realizará las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió la agresión y deslindar responsabilidades.