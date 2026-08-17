$!Riña entre hermanastros al poniente de Saltillo termina con un joven herido por machete

Una riña familiar dejó a un joven de 21 años lesionado por arma blanca en el sector Puente de Flores, a un costado de la carretera a Torreón, al poniente de Saltillo, lugar al que acudieron cuerpos de emergencia y autoridades.

El lesionado fue identificado como Raúl Ernesto “N”, quien recibió atención por parte de personal de la Secretaría de Salud tras resultar herido durante el conflicto con un machete.