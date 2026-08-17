Riña entre hermanastros al poniente de Saltillo termina con un joven herido por machete

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Riña entre hermanastros al poniente de Saltillo termina con un joven herido por machete
    Raúl Ernesto “N”, de 21 años, fue atendido por personal de la Secretaría de Salud tras resultar herido durante la riña. ULISES MARTÍNEZ

Una riña entre familiares dejó al joven de 21 años herido en la colonia Puente de Flores

Una riña familiar dejó a un joven de 21 años lesionado por arma blanca en el sector Puente de Flores, a un costado de la carretera a Torreón, al poniente de Saltillo, lugar al que acudieron cuerpos de emergencia y autoridades.

El lesionado fue identificado como Raúl Ernesto “N”, quien recibió atención por parte de personal de la Secretaría de Salud tras resultar herido durante el conflicto con un machete.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/alcohol-y-velocidad-dejan-saldo-rojo-durante-el-fin-de-semana-en-saltillo-FA22883798
$!Riña entre hermanastros al poniente de Saltillo termina con un joven herido por machete

De acuerdo con los primeros informes, en la riña participaron sus hermanastros, José Uriel “N”, de 33 años, y Carlos Alfredo “N”, de 29. Uriel, según su versión, acudió para intentar separarlos.

José Uriel señaló a las autoridades que acudió al lugar para intentar separar a los involucrados; sin embargo, Raúl Ernesto manifestó que también habría sido golpeado por él durante la pelea.

$!La Fiscalía General del Estado inició las indagatorias para esclarecer la agresión y determinar responsabilidades.
La Fiscalía General del Estado inició las indagatorias para esclarecer la agresión y determinar responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

Carlos Alfredo huyó del lugar al percatarse de que varias personas se acercaban para auxiliar al lesionado, mientras que elementos de la Policía Municipal lograron detener a uno de los involucrados.

$!El lesionado recibió atención por parte de personal de la Secretaría de Salud tras resultar herido durante el conflicto.
El lesionado recibió atención por parte de personal de la Secretaría de Salud tras resultar herido durante el conflicto. ULISES MARTÍNEZ

Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y realizará las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió la agresión y deslindar responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conflictos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy y la sombra en el muro

Andy y la sombra en el muro
true

De aquel Andy presidenciable...
true

POLITICÓN: Tribunal Electoral de Coahuila confirma fracaso de Morena en elección de diputados
El bebé fue trasladado de urgencia a la Clínica Uno del IMSS, pero murió horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

Saltillo: muere bebé de dos meses en el hospital; salió proyectado de los brazos de su madre tras accidente
Una madre de familia denunció en redes un presunto engaño relacionado con la renta de una vivienda y advirtió a otros usuarios sobre el caso.

Monclova: soldado es señalado por madre de familia por supuesto fraude en renta de casa
La portera saltillense aparece entre las tres guardametas elegidas por Doriva Bueno para el Mundial.

¡A Polonia! Saltillense Mariangela Medina cumple el sueño mundialista con México Sub-20
Jared Kushner (segundo por la izquierda), yerno del presidente de Estados Unidos, se reunió con líderes egipcios para hablar sobre las conversaciones de paz entre Israel y Hamás.

Los aliados árabes se unen a Trump para pedirle a Israel que abandone su oposición al plan de paz de Gaza
El movimiento naval estadounidense coincide con los nuevos ejercicios navales que China llevó a cabo como demostración de fuerza contra Filipinas y Japón, dos aliados clave de Estados Unidos.

El ejército estadounidense retira su último portaaviones del Pacífico para priorizar las operaciones en Irán