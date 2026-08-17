Fiscalía investiga homicidio de menor tras riña en Saltillo; reportan un detenido

Las autoridades precisaron que únicamente se mantiene a una persona detenida con relación a estos hechos, quien se encuentra señalada como el presunta responsable de haber causado las lesiones mortales al adolescente durante el altercado.

La Delegación Sureste de la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio de Pablo de Jesús, un menor de 14 años que falleció tras ser atacado con arma blanca durante una riña en la colonia Guerrero, al suroriente de Saltillo .

De acuerdo con la corporación, los trabajos de gabinete y campo continúan de forma exhaustiva. “Estamos avanzando con las investigaciones, es un asunto complejo y requiere de mucho estudio, análisis, horas, videos”, señalaron voceros de la Fiscalía.

Desde la institución recalcaron la importancia de actuar con rigor metodológico para deslindar responsabilidades de manera certera. “Como sabes, las personas niegan, etc, por eso requiere de mucha precisión”, detallaron las autoridades sobre el proceso legal.

Respecto a la situación jurídica del presunto agresor, la representación social indicó que en breve se determinarán los pasos procesales correspondientes. “Del detenido, hasta mañana serían temas de audiencia”, puntualizó la dependencia sobre el avance en los juzgados.

Asimismo, las autoridades confirmaron el protocolo que se seguirá en caso de que el implicado sea procesado bajo el sistema de justicia para adolescentes. “Al menor se va al centro de adolecentes, mañana se va la peticion de la audiencia con prisión preventiva”, concluyeron.