Ramos Arizpe: tráiler se atraviesa y termina partido por el tren

Saltillo
/ 9 diciembre 2025
    El tren impactó al tráiler cuando este intentó cruzar las vías sin detenerse, provocando severos daños materiales en la zona del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

La unidad acabó partida en dos y una de sus secciones impactó una camioneta, dejando a una mujer lesionada

Al no detenerse en el cruce de las vías ferroviarias de la carretera Los Pinos, en Ramos Arizpe, el conductor de un tráiler provocó un aparatoso accidente, luego de que la unidad fuera partida en dos por un tren, y una de sus partes impactara una camioneta que se encontraba detenida, la tarde de este martes.

$!Una de las partes del tráiler golpeó una camioneta que se encontraba detenida, provocando crisis nerviosa y lesiones leves a su conductora.
Una de las partes del tráiler golpeó una camioneta que se encontraba detenida, provocando crisis nerviosa y lesiones leves a su conductora. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El percance ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando Osvaldo “N”, de 32 años, conducía un tráiler de la empresa TLE con rumbo a la carretera Saltillo–Monterrey. Al llegar al cruce ferroviario de Los Pinos, no respetó el alto obligatorio y continuó su marcha sin advertir la cercanía del tren.

$!El cruce ferroviario de la carretera Los Pinos fue cerrado parcialmente mientras las autoridades realizaban las labores de limpieza y retiro de escombros.
El cruce ferroviario de la carretera Los Pinos fue cerrado parcialmente mientras las autoridades realizaban las labores de limpieza y retiro de escombros. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Pese a intentar cruzar, no lo logró, y la locomotora impactó la unidad de carga, partiéndola en dos, donde transportaba racks de carga. Tras el impacto, una de las partes de la caja salió proyectada hacia el carril de circulación y golpeó una camioneta Chrysler Caravan, conducida por María Esther, de 59 años.

$!Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la conductora de la camioneta afectada, quien presentó crisis nerviosa tras el impacto.
Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la conductora de la camioneta afectada, quien presentó crisis nerviosa tras el impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

La conductora presentó una crisis nerviosa y diversas contusiones, por lo que paramédicos de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y trasladarla a un hospital.

Familiares de la mujer arribaron al sitio a la espera de la aseguradora del tráiler, la cual se hará responsable de los daños materiales y de los gastos médicos correspondientes.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo
Trenes

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

