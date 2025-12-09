Ramos Arizpe: tráiler se atraviesa y termina partido por el tren

Al no detenerse en el cruce de las vías ferroviarias de la carretera Los Pinos, en Ramos Arizpe, el conductor de un tráiler provocó un aparatoso accidente, luego de que la unidad fuera partida en dos por un tren, y una de sus partes impactara una camioneta que se encontraba detenida, la tarde de este martes. TE PUEDE INTERESAR: Bomberos de Saltillo fortalecerán su parque vehicular y avanzan en subestación de Mirasierra

El percance ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando Osvaldo “N”, de 32 años, conducía un tráiler de la empresa TLE con rumbo a la carretera Saltillo–Monterrey. Al llegar al cruce ferroviario de Los Pinos, no respetó el alto obligatorio y continuó su marcha sin advertir la cercanía del tren.

Pese a intentar cruzar, no lo logró, y la locomotora impactó la unidad de carga, partiéndola en dos, donde transportaba racks de carga. Tras el impacto, una de las partes de la caja salió proyectada hacia el carril de circulación y golpeó una camioneta Chrysler Caravan, conducida por María Esther, de 59 años.