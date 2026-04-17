Realiza el TecNM Unidad Saltillo, Feria del Servicio Social

Con una amplia participación, el Tecnológico Nacional de México campus Saltillo llevó a cabo la décima primera edición de la Feria del Servicio Social en el Gimnasio “Alejandro S. Guillot”, donde más de 600 estudiantes acudieron para integrarse a actividades que forman parte de este requisito académico. Durante la jornada, se ofertaron espacios por parte de más de 16 dependencias externas y 14 áreas internas, brindando opciones para que la comunidad estudiantil desarrolle sus actividades entre mayo y noviembre de 2026, en proyectos con impacto social.

ESPACIOS PARA LA FORMACIÓN CON SENTIDO SOCIAL El evento fue inaugurado por el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, quien acudió en representación del alcalde Javier Díaz González. Como anfitrión participó Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación, en representación de la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz. En su intervención, Martínez Alvarado reconoció la disposición de las instituciones participantes por colaborar con el plantel, destacando que estas acciones permiten a las y los estudiantes retribuir a la sociedad mediante su incorporación a programas públicos. Por su parte, López Naranjo subrayó que este proceso va más allá de un requisito administrativo, al representar una oportunidad para generar impacto positivo en la comunidad, además de dar a conocer nuevas iniciativas impulsadas desde el ámbito municipal. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Y LLAMADO A LA VOCACIÓN Enrique Martínez y Morales enfatizó que esta etapa representa una oportunidad para servir y fortalecer la formación profesional, exhortando a los jóvenes a elegir con responsabilidad el espacio donde desarrollarán sus actividades.

Asimismo, invitó a las y los participantes a involucrarse activamente en sus proyectos, destacando que este tipo de experiencias pueden incidir de manera significativa en su desarrollo personal y profesional. Entre las instituciones participantes destacaron organismos como el DIF Coahuila, DIF Saltillo, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (COECYT), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), así como diversas asociaciones civiles y dependencias municipales. A nivel interno, alrededor de diez departamentos del Tecnológico también ofertaron espacios, consolidando una oferta diversa que fortalece la vinculación entre academia, gobierno y sociedad.

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