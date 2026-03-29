Coecyt Coahuila opera sin recursos federales desde 2017

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (Coecyt) continúa sin recibir recursos federales, situación que se mantiene desde hace varios años, informó su director general, Mario Valdés. El funcionario explicó que actualmente el organismo opera únicamente con presupuesto estatal de alrededor de 15 millones de pesos anuales, así como lo recaudado por el concepto de multas electorales.

Añadió que se han iniciado acercamientos con la nueva titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz Gutiérrez, buscando restablecer los fondos que anteriormente se asignaban a las entidades, aunque aún no hay una definición presupuestal. Valdés recordó que el último apoyo federal se recibió alrededor de 2017, cuando el estado obtenía cerca de 8 millones de pesos anuales. El director subrayó que la falta de financiamiento ha impactado directamente en el desarrollo de proyectos y programas. Señaló que a nivel nacional se impulsa que la inversión en ciencia y tecnología alcance al menos el 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto, cifra que actualmente no se cumple. “No llegamos ni al 0.1 %”, dijo.

Esta situación derivó en la cancelación de diversas iniciativas en los últimos años, entre ellas eventos y esquemas de financiamiento orientados a la innovación. Valdés precisó que en un periodo de ocho años se suspendieron alrededor de ocho programas, algunos de los cuales han sido retomados parcialmente a nivel estatal para mantener la promoción de la ciencia y la tecnología.

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