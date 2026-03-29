Coecyt Coahuila opera sin recursos federales desde 2017

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Coahuila
/ 29 marzo 2026
    Coecyt Coahuila opera sin recursos federales desde 2017
    El Coecyt de Coahuila opera actualmente únicamente con recursos estatales y lo recaudado por multas electorales, ante la ausencia de financiamiento federal desde hace varios años. ARCHIVO

Mario Valdés, director del Coecyt señaló que se mantienen reuniones con la titular de la SECIHTI, buscando que se restablezcan los recursos federales que se entregaban a la entidades

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (Coecyt) continúa sin recibir recursos federales, situación que se mantiene desde hace varios años, informó su director general, Mario Valdés.

El funcionario explicó que actualmente el organismo opera únicamente con presupuesto estatal de alrededor de 15 millones de pesos anuales, así como lo recaudado por el concepto de multas electorales.

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Añadió que se han iniciado acercamientos con la nueva titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz Gutiérrez, buscando restablecer los fondos que anteriormente se asignaban a las entidades, aunque aún no hay una definición presupuestal. Valdés recordó que el último apoyo federal se recibió alrededor de 2017, cuando el estado obtenía cerca de 8 millones de pesos anuales.

El director subrayó que la falta de financiamiento ha impactado directamente en el desarrollo de proyectos y programas. Señaló que a nivel nacional se impulsa que la inversión en ciencia y tecnología alcance al menos el 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto, cifra que actualmente no se cumple. “No llegamos ni al 0.1 %”, dijo.

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Esta situación derivó en la cancelación de diversas iniciativas en los últimos años, entre ellas eventos y esquemas de financiamiento orientados a la innovación. Valdés precisó que en un periodo de ocho años se suspendieron alrededor de ocho programas, algunos de los cuales han sido retomados parcialmente a nivel estatal para mantener la promoción de la ciencia y la tecnología.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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