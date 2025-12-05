Realiza Fiscalía de Coahuila operativo en financiera automotriz; detienen a 12 por acusaciones de fraude

La mañana de este viernes se realizó un operativo en la plaza comercial Santa Isabel, mediante el cual se logró desarticular una financiera automotriz presunta fraudulenta, esto tras una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado.

La acción policial tuvo lugar en los locales 308 y 309 del complejo ubicado sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza #2060, en la colonia Lagos, donde elementos de distintas corporaciones ingresaron alrededor de las 11:50 horas.

De acuerdo con la investigación, el establecimiento se hacía pasar como una financiera de vehículos y solicitaba pagos anticipados a los clientes para la adquisición de unidades, las cuales nunca eran entregadas, lo que derivó en la denuncia que activó la intervención de la Fiscalía.

Los uniformados ingresaron con una orden de cateo y lograron la detención de 12 personas, entre ellas ocho hombres y cuatro mujeres, quienes operaban como empleados y encargados del supuesto negocio.

Cerca de las 3:00 de la tarde concluyó el operativo con el aseguramiento de dispositivos electrónicos, documentos, contratos, recibos y diversa papelería, materiales que, según las autoridades, serán integrados como datos de prueba en la carpeta judicial.

Las investigaciones continúan y no se descarta que existan más víctimas o vínculos con otras modalidades de fraude digital. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de estafa bajo esquemas similares para evitar ser víctimas y perder su patrimonio.