No duró nada: ‘estrena’ tráiler prolongación Nazario Ortiz Garza tumbando un poste de luz

Saltillo
/ 5 diciembre 2025
    No duró nada: ‘estrena’ tráiler prolongación Nazario Ortiz Garza tumbando un poste de luz
    La vialidad fue cerrada temporalmente mientras se verificaba si los cables derribados correspondían a líneas telefónicas o eléctricas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Un tráiler y un camión de carga derribaron un poste y cables la tarde del miércoles en la prolongación Nazario Ortiz Garza, provocando el cierre temporal de la vialidad

A pocos días de haber sido inaugurado el paso hacia la prolongación Nazario Ortiz Garza, la tarde de este miércoles en Saltillo se registró un accidente que dejó daños materiales y obligó al cierre momentáneo de la vialidad.

Alrededor de las 14:45 horas, personal de la Policía Municipal atendió el reporte de un tráiler que derribó un poste, mientras que un camión de carga terminó por tirar por completo los cables.

$!Las unidades involucradas se detuvieron metros adelante, donde autoridades municipales tomaron conocimiento del siniestro.
Las unidades involucradas se detuvieron metros adelante, donde autoridades municipales tomaron conocimiento del siniestro. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: choque en la Bellavista termina con taxi y camioneta envueltos en llamas

Ante la incertidumbre sobre si se trataba de líneas telefónicas o eléctricas, se determinó cerrar el paso a metros del bulevar Alameda Zaragoza para descartar riesgos.

El vehículo que provocó el primer impacto se detuvo más adelante, al igual que la segunda unidad involucrada, donde los agentes municipales tomaron conocimiento de los hechos. No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, la aseguradora correspondiente acudirá para hacerse cargo de los daños ocasionados.

