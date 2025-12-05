No duró nada: ‘estrena’ tráiler prolongación Nazario Ortiz Garza tumbando un poste de luz

A pocos días de haber sido inaugurado el paso hacia la prolongación Nazario Ortiz Garza, la tarde de este miércoles en Saltillo se registró un accidente que dejó daños materiales y obligó al cierre momentáneo de la vialidad.

Alrededor de las 14:45 horas, personal de la Policía Municipal atendió el reporte de un tráiler que derribó un poste, mientras que un camión de carga terminó por tirar por completo los cables.