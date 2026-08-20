Realiza IMSS dos procuraciones en un día en Saltillo; suman 12 durante 2026

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del IMSS realizó este miércoles dos procuraciones de órganos y tejidos en Saltillo, con las que alcanzó 12 procedimientos de este tipo en lo que va de 2026, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila. De acuerdo con el organismo, una de las procuraciones fue multiorgánica y se realizó después de que la familia de Héctor, de 54 años, autorizara la donación de sus córneas, riñones y tejido musculoesquelético. Con estos tejidos y órganos, señaló el IMSS, podrán beneficiarse más de 80 personas.

José Antonio Flores Guzmán, coordinador hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante del HGZ No. 2, detalló que se trató de la quinta procuración por muerte encefálica registrada en el hospital durante este año. Héctor sufrió una complicación derivada de un evento vascular cerebral isquémico que le ocasionó una lesión severa. Pese a la atención médica, su estado de salud se deterioró hasta que fue declarada la muerte encefálica, indicó la institución. Su pareja, Claudia, relató que Héctor había expresado en vida a su familia su deseo de convertirse en donador de órganos. Lo describió como una persona bondadosa, servicial y optimista, por lo que sus familiares decidieron respetar su voluntad. Antes de ingresar al quirófano, personal médico, familiares y amigos lo despidieron con una valla de aplausos. ÓRGANOS Y TEJIDOS FUERON TRASLADADOS A OTRAS UNIDADES Las córneas procuradas fueron enviadas al Centro Médico Nacional La Raza, mientras que los riñones se trasladaron a la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 71 de Torreón. Huesos, tendones, músculo y piel fueron procurados por el Instituto Mexicano de Biotecnología, según detalló el IMSS. Ese mismo día se realizó una segunda procuración, correspondiente a Aarón, de 44 años, quien falleció por paro cardiaco. Su familia autorizó la donación de sus córneas para beneficiar a personas que requieren este tejido para mejorar su visión.

Flores Guzmán explicó que las procuraciones después de una parada cardiaca disponen de un periodo menor para realizarse. En los casos de muerte encefálica, en cambio, existe un margen mayor debido a que algunos órganos pueden mantener temporalmente sus funciones con apoyo médico. El especialista informó que entre la semana pasada y la actual se concretaron cuatro procuraciones en el HGZ No. 2: tres después de un paro cardiaco y una por muerte encefálica. SUMA HOSPITAL 12 PROCURACIONES EN 2026 Con estos procedimientos, el hospital llegó a 12 procuraciones durante el año: cinco correspondientes a pacientes con muerte encefálica y siete después de un paro cardiaco.

Flores Guzmán destacó que se ha observado una mayor aceptación de la donación entre las familias y reconoció a quienes han autorizado estos procedimientos después de la muerte de un ser querido. El IMSS recordó que las personas interesadas pueden manifestar en vida su intención de convertirse en donadoras. Sin embargo, señaló que la decisión final corresponde a la familia, por lo que recomendó hablar previamente sobre esta voluntad.