Realiza IMSS dos procuraciones en un día en Saltillo; suman 12 durante 2026

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    Realiza IMSS dos procuraciones en un día en Saltillo; suman 12 durante 2026
    Familiares y personal de salud participaron en el último recorrido del donador antes de ingresar al área quirúrgica. CORTESÍA

Las donaciones de Héctor y Aarón permitirán beneficiar a más de 80 personas; fueron procurados riñones, córneas y tejido musculoesquelético

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del IMSS realizó este miércoles dos procuraciones de órganos y tejidos en Saltillo, con las que alcanzó 12 procedimientos de este tipo en lo que va de 2026, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila.

De acuerdo con el organismo, una de las procuraciones fue multiorgánica y se realizó después de que la familia de Héctor, de 54 años, autorizara la donación de sus córneas, riñones y tejido musculoesquelético. Con estos tejidos y órganos, señaló el IMSS, podrán beneficiarse más de 80 personas.

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José Antonio Flores Guzmán, coordinador hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante del HGZ No. 2, detalló que se trató de la quinta procuración por muerte encefálica registrada en el hospital durante este año.

Héctor sufrió una complicación derivada de un evento vascular cerebral isquémico que le ocasionó una lesión severa. Pese a la atención médica, su estado de salud se deterioró hasta que fue declarada la muerte encefálica, indicó la institución.

Su pareja, Claudia, relató que Héctor había expresado en vida a su familia su deseo de convertirse en donador de órganos. Lo describió como una persona bondadosa, servicial y optimista, por lo que sus familiares decidieron respetar su voluntad.

Antes de ingresar al quirófano, personal médico, familiares y amigos lo despidieron con una valla de aplausos.

ÓRGANOS Y TEJIDOS FUERON TRASLADADOS A OTRAS UNIDADES

Las córneas procuradas fueron enviadas al Centro Médico Nacional La Raza, mientras que los riñones se trasladaron a la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 71 de Torreón. Huesos, tendones, músculo y piel fueron procurados por el Instituto Mexicano de Biotecnología, según detalló el IMSS.

Ese mismo día se realizó una segunda procuración, correspondiente a Aarón, de 44 años, quien falleció por paro cardiaco. Su familia autorizó la donación de sus córneas para beneficiar a personas que requieren este tejido para mejorar su visión.

$!Personal médico acompañó el traslado del donador hacia el quirófano, donde se realizó la procuración de sus órganos y tejidos.
Personal médico acompañó el traslado del donador hacia el quirófano, donde se realizó la procuración de sus órganos y tejidos. CORTESÍA

Flores Guzmán explicó que las procuraciones después de una parada cardiaca disponen de un periodo menor para realizarse. En los casos de muerte encefálica, en cambio, existe un margen mayor debido a que algunos órganos pueden mantener temporalmente sus funciones con apoyo médico.

El especialista informó que entre la semana pasada y la actual se concretaron cuatro procuraciones en el HGZ No. 2: tres después de un paro cardiaco y una por muerte encefálica.

SUMA HOSPITAL 12 PROCURACIONES EN 2026

Con estos procedimientos, el hospital llegó a 12 procuraciones durante el año: cinco correspondientes a pacientes con muerte encefálica y siete después de un paro cardiaco.

$!El Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Saltillo suma 12 procuraciones de órganos y tejidos durante 2026.
El Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Saltillo suma 12 procuraciones de órganos y tejidos durante 2026. CORTESÍA

Flores Guzmán destacó que se ha observado una mayor aceptación de la donación entre las familias y reconoció a quienes han autorizado estos procedimientos después de la muerte de un ser querido.

El IMSS recordó que las personas interesadas pueden manifestar en vida su intención de convertirse en donadoras. Sin embargo, señaló que la decisión final corresponde a la familia, por lo que recomendó hablar previamente sobre esta voluntad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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