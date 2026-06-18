Realiza Municipio reforestación y trabajos de limpieza en distintos sectores de Saltillo

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    Realiza Municipio reforestación y trabajos de limpieza en distintos sectores de Saltillo
    Cerca de 300 estudiantes de secundaria participaron en las labores de reforestación junto con brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, según se informó. CORTESÍA

El Ayuntamiento informó se realizaron acciones de limpieza, rehabilitación y mantenimiento en áreas públicas

El Ayuntamiento de Saltillo informó que realizó jornadas de reforestación, limpieza y rehabilitación en distintos sectores de la ciudad como parte de las acciones permanentes de mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes.

Una de las principales acciones se llevó a cabo sobre el camellón central del bulevar Carlos Abedrop Dávila, donde se plantaron 250 árboles de las especies Sombrilla China y Retama, además de diversas plantas de ornato.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-despliega-limpieza-masiva-en-arroyos-y-retira-600-toneladas-de-desechos-en-la-ciudad-LO21492999

Según se informó, en estas labores participaron organizaciones civiles como Corazón y Tierra (CORATI) y SELIDER, así como cerca de 300 estudiantes de secundaria provenientes de diversos planteles de la región, quienes colaboraron junto con brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El alcalde Javier Díaz González señaló que la colaboración entre ciudadanía, organizaciones civiles y Gobierno del Estado permite impulsar acciones encaminadas al cuidado del medio ambiente y la conservación de áreas verdes en la ciudad.

REALIZAN TRABAJOS EN PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

De manera paralela, el programa municipal “Aquí Andamos” llevó a cabo trabajos de reforestación en la plaza pública ubicada en la colonia Satélite Sur, entre las calles Carlos Pereira y Emilio Carballido. En ese espacio se plantaron ejemplares de Encino Siempre Verde.

$!Trabajadores municipales retiraron lodo, basura y materiales arrastrados hacia la vía pública, en una jornada enfocada en recuperar las condiciones de seguridad y limpieza en el sector.
Trabajadores municipales retiraron lodo, basura y materiales arrastrados hacia la vía pública, en una jornada enfocada en recuperar las condiciones de seguridad y limpieza en el sector. CORTESÍA

Asimismo, cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza profunda en un callejón de la colonia Morelos, localizado entre las calles 14 y 16, así como entre la calle 9 y el bulevar Morelos. Según el Ayuntamiento, se retiraron envases, basura, desechos y otros materiales acumulados en la zona.

También se informó sobre trabajos de rehabilitación de banquetas peatonales en la calle 36, entre Valle de Capellanía, en la colonia Colinas del Sur, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad para quienes transitan por ese sector.

Además, el Gobierno Municipal señaló que mantiene labores permanentes de riego y mantenimiento del arbolado y de las plantas de ornato instaladas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la calzada Antonio Narro, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Pedro Aranda, así como en otros bulevares y avenidas principales de Saltillo.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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