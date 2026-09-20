Realizan cambios en jefaturas del Tecnológico de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Realizan cambios en jefaturas del Tecnológico de Saltillo
    Los nuevos nombramientos estuvieron a cargo de Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación, y Emmanuel Flores Villa, subdirector de Servicios Administrativos. CORTESÍA

Xitlalic Ibarra asumió el Centro de Información y Angélica Ramos quedó al frente de Innovación y Calidad

El Tecnológico Nacional de México-Saltillo realizó cambios en las jefaturas de algunos de sus departamentos, como parte de una reorganización interna de responsabilidades.

Los movimientos fueron formalizados en una reunión encabezada por Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación, y Emmanuel Flores Villa, subdirector de Servicios Administrativos, en representación de Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, directora del Tecnológico Nacional de México-Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/es-uadec-sede-de-la-35-catedra-inegi-JB23334872

Xitlalic Ibarra Salazar, quien se desempeñaba como coordinadora de Innovación y Calidad, asumió la jefatura del Centro de Información, cargo que dejó Reynaldo Arias Vázquez.

En tanto, Angélica Ramos Martínez fue designada como nueva coordinadora de Innovación y Calidad.

$!Son tres mujeres las que asumirán los lugares que quedaron acéfalos.
Son tres mujeres las que asumirán los lugares que quedaron acéfalos. CORTESÍA

Ramos Martínez es docente de Educación a Distancia e Ingeniería Industrial y está adscrita a este último departamento. Cuenta con una maestría en Ingeniería Industrial por el TecNM-Saltillo y experiencia en Sistemas de Gestión.

RATIFICAN A JEFA DE PLANEACIÓN

Durante el acto también se entregó la ratificación a Claudia Franco Martínez como jefa de Planeación, Programación y Presupuestación, área que encabeza desde hace varios años.

Por otra parte, Ricardo Martínez Alvarado dio lectura al oficio de agradecimiento dirigido a Reynaldo Arias Vázquez por su trabajo, compromiso y dedicación durante el periodo en que estuvo al frente del Centro de Información.

$!Los subdirectores exhortaron a las nuevas titulares, a mantener un trabajo coordinado en cada una de sus áreas.
Los subdirectores exhortaron a las nuevas titulares, a mantener un trabajo coordinado en cada una de sus áreas. CORTESÍA

Las funcionarias que asumieron nuevas responsabilidades agradecieron la oportunidad de continuar trabajando en conjunto por la institución.

Al cierre del acto, los subdirectores las exhortaron a mantener el trabajo coordinado y enfocar las labores en la formación profesional de las y los estudiantes del Tecnológico de Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mujeres
NOMBRAMIENTOS

Organizaciones


Tec De Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Educación de Coahuila advirtió que representa un reto la integración de niños genio a niveles educativos superiores.

Detectan en Coahuila a más de mil niños genio en educación básica
true

POLITICÓN: Evelyn de Miranda Ordóñez, una propuesta destinada a caer en el IEC
Desarrollo Rural sostiene que Coahuila cumple con todos los requisitos para reanudar la exportación.

Prevén reapertura de frontera para exportar ganado a EU por Coahuila en diciembre
NosotrAs: El espejismo de la libertad

NosotrAs: El espejismo de la libertad
Presupuesto 2027

Presupuesto 2027
IA

El odio al PRI y al PAN y el amor (ciego) a Morena
true

El caso Torreón y el silencio de la Fiscalía Anticorrupción

true

¿Sabe alguien qué son las plataformas electorales?