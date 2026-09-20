Realizan cambios en jefaturas del Tecnológico de Saltillo

El Tecnológico Nacional de México-Saltillo realizó cambios en las jefaturas de algunos de sus departamentos, como parte de una reorganización interna de responsabilidades. Los movimientos fueron formalizados en una reunión encabezada por Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación, y Emmanuel Flores Villa, subdirector de Servicios Administrativos, en representación de Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, directora del Tecnológico Nacional de México-Saltillo.

Xitlalic Ibarra Salazar, quien se desempeñaba como coordinadora de Innovación y Calidad, asumió la jefatura del Centro de Información, cargo que dejó Reynaldo Arias Vázquez. En tanto, Angélica Ramos Martínez fue designada como nueva coordinadora de Innovación y Calidad.

Ramos Martínez es docente de Educación a Distancia e Ingeniería Industrial y está adscrita a este último departamento. Cuenta con una maestría en Ingeniería Industrial por el TecNM-Saltillo y experiencia en Sistemas de Gestión. RATIFICAN A JEFA DE PLANEACIÓN Durante el acto también se entregó la ratificación a Claudia Franco Martínez como jefa de Planeación, Programación y Presupuestación, área que encabeza desde hace varios años. Por otra parte, Ricardo Martínez Alvarado dio lectura al oficio de agradecimiento dirigido a Reynaldo Arias Vázquez por su trabajo, compromiso y dedicación durante el periodo en que estuvo al frente del Centro de Información.

Las funcionarias que asumieron nuevas responsabilidades agradecieron la oportunidad de continuar trabajando en conjunto por la institución. Al cierre del acto, los subdirectores las exhortaron a mantener el trabajo coordinado y enfocar las labores en la formación profesional de las y los estudiantes del Tecnológico de Saltillo.