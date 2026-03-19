Realizan labores de limpieza y mantenimiento en Plaza Mirasierra Spurs, en Saltillo

En el marco de las acciones permanentes para el rescate, mantenimiento y conservación de los espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo una jornada integral de limpieza en la Plaza Pública Mirasierra Spurs, ubicada al oriente de la ciudad. El alcalde Javier Díaz González informó que estas labores se desarrollan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte del programa “Activa tu Parque”, iniciativa orientada a consolidar espacios seguros, ordenados y funcionales que favorezcan la convivencia social, la activación física y el esparcimiento familiar.

Durante la intervención, brigadas del programa “Aquí Andamos” ejecutaron trabajos integrales que incluyeron el retiro de residuos sólidos, barrido manual de andadores, limpieza de áreas verdes, deshierbe, así como mantenimiento general del mobiliario urbano en el área comprendida entre las calles 4, 19 y 25 del fraccionamiento Mirasierra. De igual forma, se atendieron espacios de uso común como juegos infantiles, bancas y canchas deportivas, con el propósito de garantizar condiciones óptimas para el desarrollo de actividades recreativas en un entorno seguro.

“Con programas como ‘Activa tu Parque’, en Saltillo avanzamos en la construcción de una ciudad más ordenada, saludable y con mejor calidad de vida para niñas, niños, adolescentes y adultos en los distintos sectores de la ciudad”, expresó el alcalde Javier Díaz. Paralelamente, personal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino las márgenes del cauce natural que atraviesa la colonia La Amistad, en el tramo ubicado entre las calles 30 y 28, con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios y evitar la proliferación de fauna nociva. Asimismo, el Ayuntamiento intensificó las acciones de reforestación en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio Boulevard, como parte del programa “Bosques Urbanos Lineales”. Las autoridades municipales informaron que estas labores se extenderán próximamente a importantes vialidades, entre ellas los bulevares Venustiano Carranza, Emilio Arizpe de la Maza, José Musa de León y Jesús Valdés Sánchez.

En este contexto, la Dirección de Obras Públicas realizó trabajos de deshierbe y limpieza en laterales y camellones del bulevar José Musa de León, en el tramo comprendido entre la carretera Los Valdez y el bulevar Nazario S. Ortiz Garza. Finalmente, el alcalde reiteró el llamado a la ciudadanía para hacer uso del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, mediante el cual se pueden reportar servicios municipales para su atención oportuna.

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