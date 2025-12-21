Realizan mantenimiento a plaza de Misión Cerritos en Saltillo

Como parte de la estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González para la recuperación de espacios públicos dignos y renovados, personal del programa “Aquí Andamos” reforzó las acciones de mantenimiento en diversas plazas públicas de la ciudad, con el objetivo de ofrecer entornos limpios, seguros y funcionales para la convivencia vecinal.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendió la plaza pública ubicada en el fraccionamiento Misión Cerritos, al oriente de la capital de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo cierra 2025 con finanzas sólidas y mejora en calificaciones crediticias

Estas acciones forman parte de la respuesta del Gobierno Municipal a las solicitudes ciudadanas realizadas a través del Chat Bot oficial “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, mediante el cual vecinos solicitaron atención para este espacio.

Las brigadas del programa “Aquí Andamos” acudieron a las calles Misión de San Bernardo y Misión San Francisco, donde realizaron labores de limpieza profunda, deshierbe y poda en las áreas verdes de la plaza, un lugar visitado diariamente por cientos de vecinos que participan en las actividades del Centro Comunitario de esta unidad habitacional.