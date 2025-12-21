Realizan mantenimiento a plaza de Misión Cerritos en Saltillo

El programa ‘Aquí Andamos’ reforzó acciones de mantenimiento en plazas públicas de la ciudad

Como parte de la estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González para la recuperación de espacios públicos dignos y renovados, personal del programa “Aquí Andamos” reforzó las acciones de mantenimiento en diversas plazas públicas de la ciudad, con el objetivo de ofrecer entornos limpios, seguros y funcionales para la convivencia vecinal.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendió la plaza pública ubicada en el fraccionamiento Misión Cerritos, al oriente de la capital de Coahuila.

Estas acciones forman parte de la respuesta del Gobierno Municipal a las solicitudes ciudadanas realizadas a través del Chat Bot oficial “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, mediante el cual vecinos solicitaron atención para este espacio.

Las brigadas del programa “Aquí Andamos” acudieron a las calles Misión de San Bernardo y Misión San Francisco, donde realizaron labores de limpieza profunda, deshierbe y poda en las áreas verdes de la plaza, un lugar visitado diariamente por cientos de vecinos que participan en las actividades del Centro Comunitario de esta unidad habitacional.

$!Se realizaron labores de limpieza profunda, deshierbe y poda en áreas verdes de la plaza.
Se realizaron labores de limpieza profunda, deshierbe y poda en áreas verdes de la plaza. FOTO: CORTESÍA

Este espacio forma parte del programa “Activa tu Parque”, mediante el cual el alcalde Javier Díaz promueve la actividad física, la cultura y la salud, fortaleciendo la convivencia comunitaria y el tejido social.

Las labores de mantenimiento y limpieza se realizan de manera permanente tanto en los parques incluidos en esta estrategia como en plazas ubicadas al interior de barrios y colonias de la ciudad.

Por otra parte, con el propósito de incrementar la seguridad vial de peatones y automovilistas, el alcalde instruyó trabajos de señalización en la calle Celestin Freinet, al norte de Saltillo.

En coordinación, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública y del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) llevó a cabo acciones de pintura y delimitación de carriles, así como señalización de reductores de velocidad y pasos peatonales, en el tramo comprendido entre los bulevares Eulalio Gutiérrez Treviño y Luis Donaldo Colosio.

Asimismo, el Ayuntamiento reforzó la limpieza general del bulevar Moctezuma, donde cuadrillas municipales retiraron basura acumulada en banquetas y camellones centrales, contribuyendo a contar con vialidades más seguras y una mejor imagen urbana para las y los saltillenses.

