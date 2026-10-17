Realizan quinta Asamblea Parlamentaria LGBTTTIQAP+ en Coahuila; presentan propuestas legislativas

Este sábado se llevó a cabo la quinta Asamblea Parlamentaria LGBTTTIQAP+ Coahuila 2026 en el Palacio Legislativo, donde 25 representantes de distintos municipios del estado presentaron propuestas para integrar una agenda legislativa relacionada con las necesidades y los derechos de la diversidad sexual y de género. Durante la sesión se expusieron iniciativas sobre la creación de un departamento de atención a la población LGBTIQAP+ en Coahuila, una ley de salud integral y cuidado transmasculino, así como planteamientos relacionados con las consecuencias sociales del contagio de enfermedades.

Las propuestas fueron presentadas por Francisco Orocio Madrid, Evelin Yuliana Cárdenas Reyna y Zahory Zinai Leija Pichardo, respectivamente.

Además, durante la sesión se presentaron diversos pronunciamientos. Anna Ximena Aguirre Orta abordó el Día Nacional contra la Discriminación, que se conmemora el 19 de octubre, mientras que Grezia Zúñiga Velazco expuso un pronunciamiento para garantizar el acceso a una vida libre de violencia, relacionado con una iniciativa presentada el año anterior sobre transfeminicidio y transhomicidio. Mailine Guadalupe de la Rosa Méndez planteó la necesidad de exhortar a capacitar a las policías municipales en materia de trabajo sexual, ante señalamientos de acoso de corporaciones policiales. A su vez, Francisco Orocio Madrid presentó un pronunciamiento para fortalecer la protección legal contra los crímenes de odio en Coahuila.

En materia educativa, Alexa Dannae Pérez Mercado expuso un pronunciamiento sobre la inclusión de la diversidad sexual, la identidad y la expresión de género en la educación estatal. Kyán Peña Escareño abordó los derechos de la población trans en Coahuila, mientras que Verónica Elizabeth Niño Villanueva, conocida como Randy, presentó un planteamiento sobre la atención oncológica con respeto a la identidad de género. Noe Ruiz, presidente de San Aelredo AC, señaló que para la comunidad el parlamento celebrado este sábado es una oportunidad de seguir trabajando y poniendo una agenda legislativa para atender las necesidades que existen al interior de Coahuila. “Llegar a realizar este quinto parlamento significa un compromiso que desde hace años adquirimos para llevar a puestos de elección popular a través de acciones afirmativas y buscar políticas públicas relevantes para nuestro sector poblacional”, señaló.