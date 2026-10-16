Arranca colecta anual de Cáritas en Monclova

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    Arranca colecta anual de Cáritas en Monclova
    Cáritas Región Siderúrgica y el Municipio de Monclova pusieron en marcha la campaña Alimenta 2026 para reunir productos básicos destinados a familias con dificultades económicas. LIDIET MEXICANO

Invitan a la ciudadanía a sumarse a esta noble labor en favor de los más necesitados

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de llevar productos básicos a los hogares que enfrentan dificultades económicas, Cáritas Región Siderúrgica y el Municipio de Monclova pusieron en marcha la campaña Alimenta 2026, que permanecerá vigente hasta el 15 de noviembre.

El arranque se realizó en el lobby de la Presidencia Municipal, donde autoridades, representantes de organizaciones civiles y sectores participantes hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a la colecta de alimentos no perecederos y contribuir a mejorar las condiciones de las familias que más lo necesitan.

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Durante el evento, el presidente del Consejo Directivo de Cáritas Región Siderúrgica, Rolando Villarreal Cáceres, advirtió sobre la desigualdad que existe en el acceso a la alimentación, al señalar que mientras en algunos hogares la comida diaria está garantizada, en otros las familias deben hacer rendir lo poco que tienen para alimentar a todos sus integrantes.

Indicó que en México una de cada siete personas carece de seguridad alimentaria, mientras que anualmente se desperdician alrededor de 20 millones de toneladas de alimentos, una situación que refleja la necesidad de fortalecer la solidaridad y los mecanismos para hacer llegar los productos a quienes enfrentan carencias.

Por ello, invitó a la población a participar con donativos de arroz, frijol, lentejas, enlatados y otros productos que puedan almacenarse y distribuirse entre los beneficiarios.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó la importancia de unir esfuerzos entre el gobierno, las instituciones educativas, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil para atender las necesidades de la población, al reconocer el trabajo que realizan Cáritas y el Banco de Alimentos.

Acompañado por la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, el Edil señaló que la participación de los distintos sectores permite fortalecer las acciones de apoyo social e impulsar entre las nuevas generaciones una mayor conciencia sobre el aprovechamiento de los alimentos y la importancia de evitar su desperdicio.

Agregó que la atención a las familias debe complementarse con acciones que favorezcan el empleo y la educación, al ser factores que contribuyen a generar mejores oportunidades y condiciones de vida.

$!Durante el arranque de Alimenta 2026, representantes de distintos sectores destacaron la importancia de evitar el desperdicio de alimentos y facilitar su distribución entre quienes más los necesitan.
Durante el arranque de Alimenta 2026, representantes de distintos sectores destacaron la importancia de evitar el desperdicio de alimentos y facilitar su distribución entre quienes más los necesitan. LIDIET MEXICANO

La colecta se mantendrá hasta el 15 de noviembre y contará con centros de acopio en las instalaciones de Cáritas Región Siderúrgica, las Cáritas parroquiales y las instituciones educativas y organizaciones aliadas, que colaborarán en la recepción y concentración de los productos.

Al concluir la ceremonia, el sacerdote Paulo Sánchez impartió la bendición a la campaña, con la que los organizadores buscan convertir la participación ciudadana en apoyo directo para los hogares que atraviesan dificultades para cubrir sus necesidades alimentarias.

Con Alimenta 2026, el llamado es a que estudiantes, trabajadores, empresas y familias aporten desde sus posibilidades, con la finalidad de que los alimentos reunidos lleguen a quienes más los necesitan.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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