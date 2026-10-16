Arranca colecta anual de Cáritas en Monclova

El arranque se realizó en el lobby de la Presidencia Municipal, donde autoridades, representantes de organizaciones civiles y sectores participantes hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a la colecta de alimentos no perecederos y contribuir a mejorar las condiciones de las familias que más lo necesitan.

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de llevar productos básicos a los hogares que enfrentan dificultades económicas, Cáritas Región Siderúrgica y el Municipio de Monclova pusieron en marcha la campaña Alimenta 2026, que permanecerá vigente hasta el 15 de noviembre.

Durante el evento, el presidente del Consejo Directivo de Cáritas Región Siderúrgica, Rolando Villarreal Cáceres, advirtió sobre la desigualdad que existe en el acceso a la alimentación, al señalar que mientras en algunos hogares la comida diaria está garantizada, en otros las familias deben hacer rendir lo poco que tienen para alimentar a todos sus integrantes.

Indicó que en México una de cada siete personas carece de seguridad alimentaria, mientras que anualmente se desperdician alrededor de 20 millones de toneladas de alimentos, una situación que refleja la necesidad de fortalecer la solidaridad y los mecanismos para hacer llegar los productos a quienes enfrentan carencias.

Por ello, invitó a la población a participar con donativos de arroz, frijol, lentejas, enlatados y otros productos que puedan almacenarse y distribuirse entre los beneficiarios.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó la importancia de unir esfuerzos entre el gobierno, las instituciones educativas, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil para atender las necesidades de la población, al reconocer el trabajo que realizan Cáritas y el Banco de Alimentos.

Acompañado por la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, el Edil señaló que la participación de los distintos sectores permite fortalecer las acciones de apoyo social e impulsar entre las nuevas generaciones una mayor conciencia sobre el aprovechamiento de los alimentos y la importancia de evitar su desperdicio.

Agregó que la atención a las familias debe complementarse con acciones que favorezcan el empleo y la educación, al ser factores que contribuyen a generar mejores oportunidades y condiciones de vida.