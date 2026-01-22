Realizarán jornada del Día Naranja este domingo en la Ruta Recreativa de Saltillo

Este domingo 25 de enero se llevará a cabo la jornada de sensibilización “25, Día Naranja. El respeto construye entornos seguros” en la Ruta Recreativa de Saltillo.

La actividad será posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado de Coahuila y el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Subsecretaría de Proximidad Social y el Instituto Municipal de las Mujeres.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que la jornada busca sumar voluntades y promover el respeto, la igualdad y la construcción de entornos seguros para mujeres y niñas. Señaló que el evento se realiza en el marco del Día Naranja, que se conmemora el día 25 de cada mes como una acción permanente de prevención de la violencia.

Aunque la fecha internacional de esta conmemoración es el 25 de noviembre, explicó que la estrategia impulsa acciones mensuales de concientización, con el objetivo de generar reflexión social y fortalecer entornos libres de violencia.