Realizarán jornada del Día Naranja este domingo en la Ruta Recreativa de Saltillo
La actividad busca visibilizar y concientizar sobre la violencia contra las mujeres y las niñas
Este domingo 25 de enero se llevará a cabo la jornada de sensibilización “25, Día Naranja. El respeto construye entornos seguros” en la Ruta Recreativa de Saltillo.
La actividad será posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado de Coahuila y el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Subsecretaría de Proximidad Social y el Instituto Municipal de las Mujeres.
Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que la jornada busca sumar voluntades y promover el respeto, la igualdad y la construcción de entornos seguros para mujeres y niñas. Señaló que el evento se realiza en el marco del Día Naranja, que se conmemora el día 25 de cada mes como una acción permanente de prevención de la violencia.
Aunque la fecha internacional de esta conmemoración es el 25 de noviembre, explicó que la estrategia impulsa acciones mensuales de concientización, con el objetivo de generar reflexión social y fortalecer entornos libres de violencia.
La jornada de sensibilización se desarrollará de 9:00 a 11:30 de la mañana, frente al Ateneo Fuente, donde se ofrecerán servicios gratuitos de orientación jurídica, atención psicológica, actividades de sensibilización y dinámicas dirigidas a la ciudadanía en general.
“Será un espacio de encuentro con la comunidad, donde a través del diálogo y actividades informativas se reforzará la importancia del respeto, la prevención y la participación colectiva, recordando que la construcción de entornos seguros comienza con la suma de voluntades”, destacó la directora del Instituto Municipal de las Mujeres.